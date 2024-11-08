https://ria.ru/20241108/virtuozova-1982769451.html

Виртуозова: симпозиум "Создавая будущее" будут проводить каждую осень

Виртуозова: симпозиум "Создавая будущее" будут проводить каждую осень - РИА Новости, 08.11.2024

Виртуозова: симпозиум "Создавая будущее" будут проводить каждую осень

Симпозиум "Создавая будущее" будет проводиться в России каждую осень, сообщила генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:13

2024-11-08T22:13

2024-11-08T22:14

москва

россия

экспоцентр

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Симпозиум "Создавая будущее" будет проводиться в России каждую осень, сообщила генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова. В среду в Москве завершился международный симпозиум "Создавая будущее", который стал первым мероприятием в Национальном центре "Россия". Участниками симпозиума стали более 6 тысяч человек из 101 страны. "Симпозиум ("Создавая будущее") будет теперь ежегодным. Я, кстати, по-моему, впервые об этом говорю. Каждую осень симпозиум будет проходить. Это очень попросили наши гости", - сказала Виртуозова в эфире программы "Что это значит?" на телеканале РБК ТВ. Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" проходил с 4 по 6 ноября в Национальном центре "Россия" в Экспоцентре в Москве. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума.

https://ria.ru/20241107/uchastie-1982481223.html

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москва, россия, экспоцентр, общество