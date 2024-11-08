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Виртуозова: симпозиум "Создавая будущее" будут проводить каждую осень
Виртуозова: симпозиум "Создавая будущее" будут проводить каждую осень - РИА Новости, 08.11.2024
Виртуозова: симпозиум "Создавая будущее" будут проводить каждую осень
Симпозиум "Создавая будущее" будет проводиться в России каждую осень, сообщила генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:13
2024-11-08T22:13
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Симпозиум "Создавая будущее" будет проводиться в России каждую осень, сообщила генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова. В среду в Москве завершился международный симпозиум "Создавая будущее", который стал первым мероприятием в Национальном центре "Россия". Участниками симпозиума стали более 6 тысяч человек из 101 страны. "Симпозиум ("Создавая будущее") будет теперь ежегодным. Я, кстати, по-моему, впервые об этом говорю. Каждую осень симпозиум будет проходить. Это очень попросили наши гости", - сказала Виртуозова в эфире программы "Что это значит?" на телеканале РБК ТВ. Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" проходил с 4 по 6 ноября в Национальном центре "Россия" в Экспоцентре в Москве. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума.
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москва, россия, экспоцентр, общество
Москва, Россия, Экспоцентр, Общество
Виртуозова: симпозиум "Создавая будущее" будут проводить каждую осень
Виртуозова: симпозиум "Создавая будущее" будет проводиться в России каждую осень