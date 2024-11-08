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В Томской области троих человек задело хвостом развернувшегося вертолета
В Томской области троих человек задело хвостом развернувшегося вертолета - РИА Новости, 08.11.2024
В Томской области троих человек задело хвостом развернувшегося вертолета
Три человека пострадали из-за самопроизвольного разворота хвостовой частью вертолета Ми-8 на месторождении Урманское в Томской области, сообщает Восточное... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:12
2024-11-08T19:12
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Три человека пострадали из-за самопроизвольного разворота хвостовой частью вертолета Ми-8 на месторождении Урманское в Томской области, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, 8 ноября 2024 года на посадочной площадке месторождения Урманское в Томской области после окончания разгрузки вертолёта Ми-8МТВ1 произошел самопроизвольный разворот (юз) воздушного судна, во время которого хвостовой частью были травмированы три человека. В настоящий момент пострадавшие направлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). "Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.
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происшествия, томская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Томская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
В Томской области троих человек задело хвостом развернувшегося вертолета
СК: В Томской области три человека пострадали при развороте вертолета Ми-8МТВ1
НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Три человека пострадали из-за самопроизвольного разворота хвостовой частью вертолета Ми-8 на месторождении Урманское в Томской области, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, 8 ноября 2024 года на посадочной площадке месторождения Урманское в Томской области после окончания разгрузки вертолёта Ми-8МТВ1 произошел самопроизвольный разворот (юз) воздушного судна, во время которого хвостовой частью были травмированы три человека. В настоящий момент пострадавшие направлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.