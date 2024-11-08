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В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток
В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток - РИА Новости, 08.11.2024
В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток
Москвичи заметили больше сотни жёлтых резиновых уток в акватории Кировоградских прудов, сообщается в группах московского района Чертаново в соцсетях. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:07
2024-11-08T16:07
2024-11-08T16:07
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москвичи заметили больше сотни жёлтых резиновых уток в акватории Кировоградских прудов, сообщается в группах московского района Чертаново в соцсетях. На видео видно, как больше сотни маленьких жёлтых резиновых уток находятся в воде, волнами их прибило к берегу. В подписи к видео отмечается, что игрушки были замечены в акватории Кировоградских прудов района Чертаново. В пресс-службе "Мосводостока" сообщили РИА Новости, что заявка о загрязнении водоема поступила в четверг, специалисты ведомства провели уборку.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток
Москвичи заметили больше ста резиновых уток в Кировоградских прудах в Чертаново