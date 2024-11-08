https://ria.ru/20241108/utki-1982707049.html

В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток

В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток - РИА Новости, 08.11.2024

В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток

Москвичи заметили больше сотни жёлтых резиновых уток в акватории Кировоградских прудов, сообщается в группах московского района Чертаново в соцсетях. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:07

2024-11-08T16:07

2024-11-08T16:07

москва

общество

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982703833_0:669:777:1106_1920x0_80_0_0_537a30ca66f9f208f4af96cb8ff1839c.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москвичи заметили больше сотни жёлтых резиновых уток в акватории Кировоградских прудов, сообщается в группах московского района Чертаново в соцсетях. На видео видно, как больше сотни маленьких жёлтых резиновых уток находятся в воде, волнами их прибило к берегу. В подписи к видео отмечается, что игрушки были замечены в акватории Кировоградских прудов района Чертаново. В пресс-службе "Мосводостока" сообщили РИА Новости, что заявка о загрязнении водоема поступила в четверг, специалисты ведомства провели уборку.

https://realty.ria.ru/20241021/kommunalschiki-1975686045.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество, городское хозяйство москвы