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В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток - РИА Новости, 08.11.2024
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16:07 08.11.2024
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В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток
В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток - РИА Новости, 08.11.2024
В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток
Москвичи заметили больше сотни жёлтых резиновых уток в акватории Кировоградских прудов, сообщается в группах московского района Чертаново в соцсетях. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:07
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москвичи заметили больше сотни жёлтых резиновых уток в акватории Кировоградских прудов, сообщается в группах московского района Чертаново в соцсетях. На видео видно, как больше сотни маленьких жёлтых резиновых уток находятся в воде, волнами их прибило к берегу. В подписи к видео отмечается, что игрушки были замечены в акватории Кировоградских прудов района Чертаново. В пресс-службе "Мосводостока" сообщили РИА Новости, что заявка о загрязнении водоема поступила в четверг, специалисты ведомства провели уборку.
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
В прудах на юге Москвы заметили более ста резиновых уток

Москвичи заметили больше ста резиновых уток в Кировоградских прудах в Чертаново

© Чертаново/TelegramМосквичи заметили больше сотни жёлтых резиновых уток в акватории Кировоградских прудов
Москвичи заметили больше сотни жёлтых резиновых уток в акватории Кировоградских прудов - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Чертаново/Telegram
Москвичи заметили больше сотни жёлтых резиновых уток в акватории Кировоградских прудов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москвичи заметили больше сотни жёлтых резиновых уток в акватории Кировоградских прудов, сообщается в группах московского района Чертаново в соцсетях.
На видео видно, как больше сотни маленьких жёлтых резиновых уток находятся в воде, волнами их прибило к берегу. В подписи к видео отмечается, что игрушки были замечены в акватории Кировоградских прудов района Чертаново.
В пресс-службе "Мосводостока" сообщили РИА Новости, что заявка о загрязнении водоема поступила в четверг, специалисты ведомства провели уборку.
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