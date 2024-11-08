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Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщили в Раде - РИА Новости, 08.11.2024
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18:23 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982742569.html
Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщили в Раде
Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщили в Раде - РИА Новости, 08.11.2024
Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщили в Раде
Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщает в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:23
2024-11-08T18:23
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщает в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, указанное соглашение было подписано в Тегеране 9 июля 1993 году. После закрытия Украиной в феврале 2022 года воздушного пространства регулярные гражданские рейсы над страной не осуществляются.
https://ria.ru/20241026/flightradar-1980203257.html
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в мире, украина, иран, тегеран (город), верховная рада украины
В мире, Украина, Иран, Тегеран (город), Верховная Рада Украины
Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщили в Раде

Мельничук: Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщает в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
По его словам, указанное соглашение было подписано в Тегеране 9 июля 1993 году.
После закрытия Украиной в феврале 2022 года воздушного пространства регулярные гражданские рейсы над страной не осуществляются.
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В миреУкраинаИранТегеран (город)Верховная Рада Украины
 
 
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