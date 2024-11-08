https://ria.ru/20241108/ukraina-1982742569.html

Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщили в Раде

Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщили в Раде - РИА Новости, 08.11.2024

Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщили в Раде

Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщает в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:23

2024-11-08T18:23

2024-11-08T18:23

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном, сообщает в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, указанное соглашение было подписано в Тегеране 9 июля 1993 году. После закрытия Украиной в феврале 2022 года воздушного пространства регулярные гражданские рейсы над страной не осуществляются.

https://ria.ru/20241026/flightradar-1980203257.html

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в мире, украина, иран, тегеран (город), верховная рада украины