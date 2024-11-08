https://ria.ru/20241108/ukraina-1982720351.html
Жителя Украины осудили за трансляцию российских телеканалов
Жителя Украины осудили за трансляцию российских телеканалов - РИА Новости, 08.11.2024
Жителя Украины осудили за трансляцию российских телеканалов
Житель Харьковской области получил 11 лет тюрьмы за обеспечение трансляции центральных российских телеканалов в 2022 году, сообщает в пятницу Служба... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:39
2024-11-08T16:39
2024-11-08T16:39
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Житель Харьковской области получил 11 лет тюрьмы за обеспечение трансляции центральных российских телеканалов в 2022 году, сообщает в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ). "Одиннадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества получил еще один коллаборант из Харьковской области. Осужденным является бывший инженер радио-телестанции на территории Купянского района… Он обеспечил трансляцию в регионе центральных телеканалов России. Среди них - "Первый канал", "НТВ" и "Россия-1", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Кроме того, утверждается иужчина снимался в сюжете российского телеканала о выдаче гуманитарной помощи местным жителям от РФ. Задержанному вменяются статьи "Коллаборационная деятельность", "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".
https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html
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в мире, россия, харьковская область, украина, служба безопасности украины, нтв (телеканал)
В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Служба безопасности Украины, НТВ (телеканал)
Жителя Украины осудили за трансляцию российских телеканалов
СБУ: житель Украины получил 11 лет тюрьмы за трансляцию российских телеканалов