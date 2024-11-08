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"Будет жестче": в США раскрыли, что станет с Украиной из-за обещания Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982716506.html
"Будет жестче": в США раскрыли, что станет с Украиной из-за обещания Трампа
"Будет жестче": в США раскрыли, что станет с Украиной из-за обещания Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
"Будет жестче": в США раскрыли, что станет с Украиной из-за обещания Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп сдержит обещание по урегулированию конфликта на Украине, однако не обязательно на выгодных для Киева условиях, говорится в РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:21
2024-11-08T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сдержит обещание по урегулированию конфликта на Украине, однако не обязательно на выгодных для Киева условиях, говорится в статье американского журнала Foreign Policy.Во время своей предвыборной кампании политик неоднократно заявлял, что в случае избрания президентом США остановит конфликт в течение суток."Трамп наверняка выполнит свое обещание и будет добиваться мирного соглашения", — говорится в публикации.Как отмечает автор материала, проблема для Украины заключается в том, что мир наступит на крайне невыгодных для нее условиях. Причиной тому не столько истощение западных запасов оружия и острая нехватка личного состава ВСУ, сколько реальные результаты российских войск на поле боя, с которым невозможно будет не считаться, указывается в статье."Как же тогда будет выглядеть мирное урегулирование на Украине? Территориальный вопрос будет решен фактами на местах — и недавние завоевания России говорят о том, что для Киева сделка окажется жестче, чем год назад", — резюмирует автор.Накануне президент России Владимир Путин отметил, что слова избранного президента США об украинском кризисе заслуживают внимания.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982679215.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
"Будет жестче": в США раскрыли, что станет с Украиной из-за обещания Трампа

Foreign Policy: Трамп выполнит свое обещание по Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сдержит обещание по урегулированию конфликта на Украине, однако не обязательно на выгодных для Киева условиях, говорится в статье американского журнала Foreign Policy.
Во время своей предвыборной кампании политик неоднократно заявлял, что в случае избрания президентом США остановит конфликт в течение суток.
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"Трамп наверняка выполнит свое обещание и будет добиваться мирного соглашения", — говорится в публикации.
Как отмечает автор материала, проблема для Украины заключается в том, что мир наступит на крайне невыгодных для нее условиях. Причиной тому не столько истощение западных запасов оружия и острая нехватка личного состава ВСУ, сколько реальные результаты российских войск на поле боя, с которым невозможно будет не считаться, указывается в статье.
«
"Как же тогда будет выглядеть мирное урегулирование на Украине? Территориальный вопрос будет решен фактами на местах — и недавние завоевания России говорят о том, что для Киева сделка окажется жестче, чем год назад", — резюмирует автор.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что слова избранного президента США об украинском кризисе заслуживают внимания.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
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