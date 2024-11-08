https://ria.ru/20241108/ukraina-1982716506.html

"Будет жестче": в США раскрыли, что станет с Украиной из-за обещания Трампа

"Будет жестче": в США раскрыли, что станет с Украиной из-за обещания Трампа - РИА Новости, 08.11.2024

"Будет жестче": в США раскрыли, что станет с Украиной из-за обещания Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп сдержит обещание по урегулированию конфликта на Украине, однако не обязательно на выгодных для Киева условиях, говорится в РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:21

2024-11-08T16:21

2024-11-08T16:21

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

киев

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971968339_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_191defa85ffb437924e224bd7a92a4a6.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сдержит обещание по урегулированию конфликта на Украине, однако не обязательно на выгодных для Киева условиях, говорится в статье американского журнала Foreign Policy.Во время своей предвыборной кампании политик неоднократно заявлял, что в случае избрания президентом США остановит конфликт в течение суток."Трамп наверняка выполнит свое обещание и будет добиваться мирного соглашения", — говорится в публикации.Как отмечает автор материала, проблема для Украины заключается в том, что мир наступит на крайне невыгодных для нее условиях. Причиной тому не столько истощение западных запасов оружия и острая нехватка личного состава ВСУ, сколько реальные результаты российских войск на поле боя, с которым невозможно будет не считаться, указывается в статье."Как же тогда будет выглядеть мирное урегулирование на Украине? Территориальный вопрос будет решен фактами на местах — и недавние завоевания России говорят о том, что для Киева сделка окажется жестче, чем год назад", — резюмирует автор.Накануне президент России Владимир Путин отметил, что слова избранного президента США об украинском кризисе заслуживают внимания.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982679215.html

https://ria.ru/20241108/ssha-1982638827.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024