https://ria.ru/20241108/ukraina-1982627495.html
Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с США
Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с США - РИА Новости, 08.11.2024
Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с США
Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с новой администрацией США Дональда Трампа, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:15
2024-11-08T12:15
2024-11-08T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
сша
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с новой администрацией США Дональда Трампа, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы знаем о наших ожиданиях от нашего союзника - Соединенных Штатов Америки. Перед нами стоит множество вызовов, особенно палестинский вопрос и российско-украинский кризис. Их можно преодолеть при сотрудничестве Турции и Соединенных Штатов. Я надеюсь, что с президентством господина Трампа региональные и глобальные войны и кризисы прекратятся. Мы работали вместе с господином Трампом во время его предыдущего президентства. Хотя время от времени возникают разногласия, модель партнерства Турции и Соединенных Штатов неоспорима", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Будапешта.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982571037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с США
Эрдоган: Турция надеется преодолеть кризис на Украине с приходом Трампа к власти