https://ria.ru/20241108/ukraina-1982627495.html

Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с США

Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с США - РИА Новости, 08.11.2024

Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с США

Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с новой администрацией США Дональда Трампа, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:15

2024-11-08T12:15

2024-11-08T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

турция

украина

сша

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg

АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает преодолеть кризис на Украине при сотрудничестве с новой администрацией США Дональда Трампа, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы знаем о наших ожиданиях от нашего союзника - Соединенных Штатов Америки. Перед нами стоит множество вызовов, особенно палестинский вопрос и российско-украинский кризис. Их можно преодолеть при сотрудничестве Турции и Соединенных Штатов. Я надеюсь, что с президентством господина Трампа региональные и глобальные войны и кризисы прекратятся. Мы работали вместе с господином Трампом во время его предыдущего президентства. Хотя время от времени возникают разногласия, модель партнерства Турции и Соединенных Штатов неоспорима", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Будапешта.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982571037.html

турция

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, украина, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган