https://ria.ru/20241108/ukraina-1982586568.html

Экс-подполковник СБУ рассказал о желании мира у простых украинцев

Экс-подполковник СБУ рассказал о желании мира у простых украинцев - РИА Новости, 08.11.2024

Экс-подполковник СБУ рассказал о желании мира у простых украинцев

Желание мира среди украинских политиков и простых украинцев выросло в разы, это связано с ситуацией на фронте и охлаждением к Киеву со стороны стран НАТО,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:06

2024-11-08T09:06

2024-11-08T09:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

василий прозоров

нато

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Желание мира среди украинских политиков и простых украинцев выросло в разы, это связано с ситуацией на фронте и охлаждением к Киеву со стороны стран НАТО, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Ситуация (на фронте) у них нехорошая. Это однозначно. И вот в свете приближающейся зимы, неудач на фронте и налицо явное охлаждение со стороны стран НАТО к поддержке Украины – украинский истеблишмент начал говорить о том, что да, наверное, пора заканчивать", - заявил Прозоров. Он отметил, что подобные настроения за последние месяцы сильно выросли и среди простых украинцев. "Я подписан на очень много каналов. Там особенно очень интересно читать комментарии обычных, "пересичных" (рядовых), украинцев. В последние пару месяцев тематика, что пора заканчивать войну, давайте начинать переговоры – выросла в разы. Вот на глазах буквально, за последние пару месяцев, с сентября, грубо говоря. Реально очень много. Все, народ говорит, что все, нас кинули, давайте останавливать (боевые действия)", - отметил Прозоров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экс-подполковник СБУ Прозоров: желание мира среди простых украинцев выросло в разы Желание мира среди украинских политиков и простых украинцев выросло в разы, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Прозоров. По его словам, это связано с ситуацией на фронте и охлаждением к Киеву со стороны стран НАТО. 2024-11-08T09:06 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, василий прозоров, нато, служба безопасности украины, вооруженные силы украины