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На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем
На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем - РИА Новости, 08.11.2024
На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу несколько объектов инфраструктуры в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:15
2024-11-08T08:15
2024-11-08T08:15
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 384 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241108/pvo-1982578858.html
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На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры