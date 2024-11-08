https://ria.ru/20241108/udar-1982723621.html

Власти Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по энергоинфраструктуре

Власти Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по энергоинфраструктуре - РИА Новости, 08.11.2024

Власти Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по энергоинфраструктуре

Украинские войска ударили по энергетической инфраструктуре Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:54

2024-11-08T16:54

2024-11-08T16:54

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Украинские войска ударили по энергетической инфраструктуре Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий. "Враг продолжает бить по энергетической инфраструктуре. Утром беспилотник противника атаковал электроподстанцию села Конские Раздоры Пологовского района. Пострадавших нет", - написал Тицкий в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, в Каменско-Днепровском районе в результате артобстрела повреждена линия электропередачи. Без света остались более 6,5 тысяч абонентов, частично обесточено село Водяное и полностью - село Днепровка. "Из-за перегрузки оборудования без электроснабжения остались села Нововодяное, Новоднепровка, Благовещенка. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Подача электроэнергии возобновлена уже почти у половины абонентов", - подчеркнул замгубернатора. ВСУ, по словам Тицкого, также дважды атаковали беспилотниками административное здание села Широкое Васильевского района. Взрывной волной выбиты оконные стекла. Возгорания не произошло. Жертв среди мирного населения нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины