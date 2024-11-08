https://ria.ru/20241108/uchebniki-1982772173.html

Новые учебники по истории для средней школы включили в федеральный перечень

Новые учебники по истории для средней школы включили в федеральный перечень - РИА Новости, 08.11.2024

Новые учебники по истории для средней школы включили в федеральный перечень

Новые единые учебники по истории для пятых-девятых классов прошли в России апробацию, получив 99% положительных оценок, и включены в федеральный перечень,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:56

2024-11-08T22:56

2024-11-08T22:56

общество

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новые единые учебники по истории для пятых-девятых классов прошли в России апробацию, получив 99% положительных оценок, и включены в федеральный перечень, сообщается на сайте Минпросвещения РФ. "Девять новых учебников по истории России и всеобщей истории для пятых-девятых классов успешно прошли апробацию и получили более 99% положительных оценок. Результаты апробации признаны Научно-методическим советом по учебникам Минпросвещения России, который постановил установить срок действия экспертных заключений "бессрочно" и включить учебники в Федеральный перечень учебников", - говорится в сообщении. По данным министерства, апробация проводилась в октябре 2024 года. В ней приняли участие более 300 образовательных организаций всех федеральных округов Российской Федерации. "По результатам апробации подготовлены аналитические отчеты, в которых рассчитано процентное соотношение положительных и отрицательных оценок по всем критериям, сгруппированы наиболее часто встречающиеся замечания. Количество положительных оценок составило более 99% по всем критериям для каждого учебника", - заключили в Минпросвещения РФ.

https://ria.ru/20241105/uchebnik-1982018376.html

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общество, россия