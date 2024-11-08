https://ria.ru/20241108/uborka-1982749581.html

Более 400 тыс кубометров мусора вывезли с контейнерных площадок в Ростове

Более 400 тыс кубометров мусора вывезли с контейнерных площадок в Ростове - РИА Новости, 08.11.2024

Более 400 тыс кубометров мусора вывезли с контейнерных площадок в Ростове

Более 400 тысяч кубометров мусора вывезли с территорий вокруг контейнерных площадок в Ростове-на-Дону в текущем году, сообщил журналистам глава администрации... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:57

2024-11-08T18:57

2024-11-08T18:57

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Более 400 тысяч кубометров мусора вывезли с территорий вокруг контейнерных площадок в Ростове-на-Дону в текущем году, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко по итогам совещания на тему ликвидации свалочных очагов. По его данным, уборка мусора, который скапливается вокруг контейнеров, не входит в единый тариф регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Все, что образуется на прилегающей территории, убирается за счет бюджета в рамках муниципального контракта. "С начала года с территории города собрано и вывезено более 400 тысяч кубометров отходов. Тогда как за весь прошлый год - чуть более 380 тысяч кубометров", - сказал Логвиненко. Он уточнил, что среди основных причин образования свалочных очагов вокруг контейнеров - недостаточная кратность вывоза крупногабаритных отходов, деятельность так называемых "серых возчиков" и несознательность некоторых граждан. В связи с эти город обратился в министерство ЖКХ области с просьбой о внесении изменений в соглашение с региональным оператором, чтобы КГО вывозились не реже одного раза в двое суток, независимо от температурного режима. Кроме того, для улучшения санитарного состояния города постоянно обновляются контейнеры, увеличивается число контейнерных площадок, расположенных на муниципальной земле. На борьбу со свалочными очагами ежегодно город тратит колоссальную сумму. По данным департамента ЖКХ и энергетики города, в текущем году на их ликвидацию направлено порядка 400 миллионов бюджетных рублей. По словам Логвиненко, выделяемые на борьбу со стихийным мусором деньги город мог бы потратить более эффективно: на благоустройство дворов, строительство детских и спортивных площадок, ремонт школ. "Прошу бережнее относиться к нашему любимому городу, не пользоваться услугами "серых возчиков" и выбрасывать мусор только в специально отведенных для этих целей местах", - обратился к жителям Ростова-на-Дону глава горадминистрации. По информации администрации, в текущем году в городе за счет бюджета дополнительно обустроят более 70 площадок в рамках единой концепции. Это надежные конструкции с крышей и дверцами и со специальным отсеком для крупногабаритных отходов. Завершить эту работу должны до конца ноября. Кроме того, администрации районов закупили в этом году более 1 тысячи новых контейнеров для сбора ТКО, 800 из них уже установлены. Часть пойдет на замену старых.

https://ria.ru/20241106/tekhnika-1982150817.html

https://ria.ru/20241021/rostov-1979180587.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, алексей логвиненко, ростовская область