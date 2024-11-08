https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982676036.html

Участника "Давай поженимся" осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР

Участника "Давай поженимся" осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2024

Участника "Давай поженимся" осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР

Участника шоу "Давай поженимся" приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство десятилетней давности, рассказала РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:08

2024-11-08T15:08

2024-11-08T16:26

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Участника шоу "Давай поженимся" приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство десятилетней давности, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.По данным следствия, 9 августа 2014 года обвиняемый и его знакомый ехали в город Краснодон, но сбились с маршрута. Они решили уточнить дорогу у двух прохожих. Заметив у одного из них ценные вещи, фигуранты дела, угрожая оружием, заставили мужчин сесть в машину.Их вывезли в лесополосу в Луганске, где одного из них убили."Обвиняемого в убийстве, совершенном десять лет назад в ЛНР, приговорили к 15 годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере шести миллионов рублей родственникам погибшего", — сообщила Марковская.О задержании обвиняемого в Батайске Марковская рассказала РИА Новости в мае. Как тогда уточнили агентству в силовых структурах, фигурант дела — уроженец Ростовской области. В 2019 году он участвовал в популярном телешоу "Давай поженимся", но невеста выбрала другого кандидата.

https://ria.ru/20241102/ubiystvo-1981567452.html

https://ria.ru/20241108/peterburg-1982674520.html

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происшествия, луганская народная республика, луганск, россия, следственный комитет россии (ск рф)