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Участника "Давай поженимся" осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2024
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15:08 08.11.2024 (обновлено: 16:26 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982676036.html
Участника "Давай поженимся" осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР
Участника "Давай поженимся" осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2024
Участника "Давай поженимся" осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР
Участника шоу "Давай поженимся" приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство десятилетней давности, рассказала РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:08
2024-11-08T16:26
происшествия
луганская народная республика
луганск
россия
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ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Участника шоу "Давай поженимся" приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство десятилетней давности, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.По данным следствия, 9 августа 2014 года обвиняемый и его знакомый ехали в город Краснодон, но сбились с маршрута. Они решили уточнить дорогу у двух прохожих. Заметив у одного из них ценные вещи, фигуранты дела, угрожая оружием, заставили мужчин сесть в машину.Их вывезли в лесополосу в Луганске, где одного из них убили."Обвиняемого в убийстве, совершенном десять лет назад в ЛНР, приговорили к 15 годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере шести миллионов рублей родственникам погибшего", — сообщила Марковская.О задержании обвиняемого в Батайске Марковская рассказала РИА Новости в мае. Как тогда уточнили агентству в силовых структурах, фигурант дела — уроженец Ростовской области. В 2019 году он участвовал в популярном телешоу "Давай поженимся", но невеста выбрала другого кандидата.
https://ria.ru/20241102/ubiystvo-1981567452.html
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происшествия, луганская народная республика, луганск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Участника "Давай поженимся" осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР

СК: участника "Давай поженимся" осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР

© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной РеспубликеСледственные мероприятия по делу об убийстве мужчины в Луганске
Следственные мероприятия по делу об убийстве мужчины в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике
Следственные мероприятия по делу об убийстве мужчины в Луганске
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ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Участника шоу "Давай поженимся" приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство десятилетней давности, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
По данным следствия, 9 августа 2014 года обвиняемый и его знакомый ехали в город Краснодон, но сбились с маршрута. Они решили уточнить дорогу у двух прохожих. Заметив у одного из них ценные вещи, фигуранты дела, угрожая оружием, заставили мужчин сесть в машину.
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Их вывезли в лесополосу в Луганске, где одного из них убили.
"Обвиняемого в убийстве, совершенном десять лет назад в ЛНР, приговорили к 15 годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере шести миллионов рублей родственникам погибшего", — сообщила Марковская.
О задержании обвиняемого в Батайске Марковская рассказала РИА Новости в мае. Как тогда уточнили агентству в силовых структурах, фигурант дела — уроженец Ростовской области. В 2019 году он участвовал в популярном телешоу "Давай поженимся", но невеста выбрала другого кандидата.
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