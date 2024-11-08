https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982625155.html

Жителя Омской области осудили за убийство учительницы

Жителя Омской области осудили за убийство учительницы - РИА Новости, 08.11.2024

Жителя Омской области осудили за убийство учительницы

Житель Омской области Юрий Гагарин осужден на 13 лет колонии строгого режима за убийство своей учительницы-пенсионерки, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:03

2024-11-08T12:03

2024-11-08T12:03

происшествия

омская область

большереченский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

ОМСК, 8 ноя - РИА Новости. Житель Омской области Юрий Гагарин осужден на 13 лет колонии строгого режима за убийство своей учительницы-пенсионерки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. Как установило следствие, в ночь на 3 июля 2023 года 62-летний житель Большереченского района Омской области Юрий Гагарин проник в дом к своей соседке. Он думал, что у 88-летней пенсионерки, заслуженного педагога РСФСР, есть сбережения, поскольку не раз занимал у нее мелкие суммы на выпивку - женщина, когда-то бывшая его учительницей, не отказывала соседу в помощи. Проникнув в дом, он металлической трубой несколько раз ударил ее по голове и шее. Денег у женщины он не нашел. "Большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала флэш-карты для местных школьников", - пояснили в пресс-службе. После убийства Гагарин ушел из дома, повесив замок на дверь. Соседка пенсионерки удивилась отъезду пожилой женщины, пришла проверить ее дом и обнаружила тело. Было возбуждено уголовное дело по статьям "разбой" и "убийство, сопряженное с разбоем". Во время следствия мужчина не признавал вину. В суде он сказал, что пенсионерка была ему "как родная мать" и всегда помогала финансово. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе. Ранее в СУСК сообщали, что фигурант полжизни провел за решеткой.

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

https://ria.ru/20240701/proisshestvie-1956615055.html

омская область

большереченский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, большереченский район, следственный комитет россии (ск рф)