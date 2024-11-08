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Жителя Омской области осудили за убийство учительницы - РИА Новости, 08.11.2024
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12:03 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982625155.html
Жителя Омской области осудили за убийство учительницы
Жителя Омской области осудили за убийство учительницы - РИА Новости, 08.11.2024
Жителя Омской области осудили за убийство учительницы
Житель Омской области Юрий Гагарин осужден на 13 лет колонии строгого режима за убийство своей учительницы-пенсионерки, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:03
2024-11-08T12:03
происшествия
омская область
большереченский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 8 ноя - РИА Новости. Житель Омской области Юрий Гагарин осужден на 13 лет колонии строгого режима за убийство своей учительницы-пенсионерки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. Как установило следствие, в ночь на 3 июля 2023 года 62-летний житель Большереченского района Омской области Юрий Гагарин проник в дом к своей соседке. Он думал, что у 88-летней пенсионерки, заслуженного педагога РСФСР, есть сбережения, поскольку не раз занимал у нее мелкие суммы на выпивку - женщина, когда-то бывшая его учительницей, не отказывала соседу в помощи. Проникнув в дом, он металлической трубой несколько раз ударил ее по голове и шее. Денег у женщины он не нашел. "Большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала флэш-карты для местных школьников", - пояснили в пресс-службе. После убийства Гагарин ушел из дома, повесив замок на дверь. Соседка пенсионерки удивилась отъезду пожилой женщины, пришла проверить ее дом и обнаружила тело. Было возбуждено уголовное дело по статьям "разбой" и "убийство, сопряженное с разбоем". Во время следствия мужчина не признавал вину. В суде он сказал, что пенсионерка была ему "как родная мать" и всегда помогала финансово. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе. Ранее в СУСК сообщали, что фигурант полжизни провел за решеткой.
https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html
https://ria.ru/20240701/proisshestvie-1956615055.html
омская область
большереченский район
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происшествия, омская область, большереченский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Большереченский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Омской области осудили за убийство учительницы

Житель Омской области получил 13 лет колонии за убийство пенсионерки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ОМСК, 8 ноя - РИА Новости. Житель Омской области Юрий Гагарин осужден на 13 лет колонии строгого режима за убийство своей учительницы-пенсионерки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Как установило следствие, в ночь на 3 июля 2023 года 62-летний житель Большереченского района Омской области Юрий Гагарин проник в дом к своей соседке. Он думал, что у 88-летней пенсионерки, заслуженного педагога РСФСР, есть сбережения, поскольку не раз занимал у нее мелкие суммы на выпивку - женщина, когда-то бывшая его учительницей, не отказывала соседу в помощи. Проникнув в дом, он металлической трубой несколько раз ударил ее по голове и шее. Денег у женщины он не нашел.
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"Большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала флэш-карты для местных школьников", - пояснили в пресс-службе.
После убийства Гагарин ушел из дома, повесив замок на дверь. Соседка пенсионерки удивилась отъезду пожилой женщины, пришла проверить ее дом и обнаружила тело. Было возбуждено уголовное дело по статьям "разбой" и "убийство, сопряженное с разбоем". Во время следствия мужчина не признавал вину. В суде он сказал, что пенсионерка была ему "как родная мать" и всегда помогала финансово.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.
Ранее в СУСК сообщали, что фигурант полжизни провел за решеткой.
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