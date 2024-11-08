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Тюменская область по вводу жилья может побить собственный рекорд - РИА Новости, 08.11.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
07:11 08.11.2024 (обновлено: 11:59 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/tyumen-1982577488.html
Тюменская область по вводу жилья может побить собственный рекорд
Тюменская область по вводу жилья может побить собственный рекорд - РИА Новости, 08.11.2024
Тюменская область по вводу жилья может побить собственный рекорд
Строители Тюменской области за этот год ввели в эксплуатацию более 2 миллионов "квадратов" жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T07:11
2024-11-08T11:59
экономика
жилье
россия
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Строители Тюменской области за этот год ввели в эксплуатацию более 2 миллионов "квадратов" жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года, который по этому показателю был рекордным для региона, сообщил губернатор Александр Моор. О достижениях строительной отрасли Моор сообщил на тюменском градостроительном форуме. В частности, он отметил, что Тюменская область входит в число лидеров по объемам жилищного строительства среди регионов России. В 2023 году введено 2,486 миллиона "квадратов" жилья, это был абсолютный рекорд за всю историю региона. "В 2024 году мы тоже видим, высокие темпы ввода жилья сохранены. На 1 ноября введено более 2 миллионов квадратных метров жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что показатели прошлого года будут превышены и 2024 год будет рекордным", – цитирует слова Моора пресс-служба губернатора. Отмечается, что строительный комплекс обеспечивает 6 процентов валового регионального продукта и является одним из драйверов экономического развития Тюменской области. Только в крупных компаниях отрасли трудятся 38 тысяч человек, а с учетом предприятий малого и среднего бизнеса эта цифра еще больше, отметил губернатор. В своем выступлении на форуме губернатор отметил, что для развития строительной отрасли правительство Тюменской области использует все доступные инструменты: комплексное развитие территорий, инфраструктурное меню, возможности федеральных программ, в том числе по благоустройству территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
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экономика, жилье, россия, александр моор
Экономика, Жилье, Россия, Александр Моор, Тюменская область
Тюменская область по вводу жилья может побить собственный рекорд

Моор: Тюменская область по вводу жилья может побить собственный рекорд

© iStock.com / SergeyVButorinПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Строители Тюменской области за этот год ввели в эксплуатацию более 2 миллионов "квадратов" жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года, который по этому показателю был рекордным для региона, сообщил губернатор Александр Моор.
О достижениях строительной отрасли Моор сообщил на тюменском градостроительном форуме. В частности, он отметил, что Тюменская область входит в число лидеров по объемам жилищного строительства среди регионов России. В 2023 году введено 2,486 миллиона "квадратов" жилья, это был абсолютный рекорд за всю историю региона.
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"В 2024 году мы тоже видим, высокие темпы ввода жилья сохранены. На 1 ноября введено более 2 миллионов квадратных метров жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что показатели прошлого года будут превышены и 2024 год будет рекордным", – цитирует слова Моора пресс-служба губернатора.
Отмечается, что строительный комплекс обеспечивает 6 процентов валового регионального продукта и является одним из драйверов экономического развития Тюменской области. Только в крупных компаниях отрасли трудятся 38 тысяч человек, а с учетом предприятий малого и среднего бизнеса эта цифра еще больше, отметил губернатор.
В своем выступлении на форуме губернатор отметил, что для развития строительной отрасли правительство Тюменской области использует все доступные инструменты: комплексное развитие территорий, инфраструктурное меню, возможности федеральных программ, в том числе по благоустройству территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
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Тюменская областьЭкономикаЖильеРоссияАлександр Моор
 
 
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