https://ria.ru/20241108/tyumen-1982577488.html

Тюменская область по вводу жилья может побить собственный рекорд

Тюменская область по вводу жилья может побить собственный рекорд - РИА Новости, 08.11.2024

Тюменская область по вводу жилья может побить собственный рекорд

Строители Тюменской области за этот год ввели в эксплуатацию более 2 миллионов "квадратов" жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T07:11

2024-11-08T07:11

2024-11-08T11:59

экономика

жилье

россия

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Строители Тюменской области за этот год ввели в эксплуатацию более 2 миллионов "квадратов" жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года, который по этому показателю был рекордным для региона, сообщил губернатор Александр Моор. О достижениях строительной отрасли Моор сообщил на тюменском градостроительном форуме. В частности, он отметил, что Тюменская область входит в число лидеров по объемам жилищного строительства среди регионов России. В 2023 году введено 2,486 миллиона "квадратов" жилья, это был абсолютный рекорд за всю историю региона. "В 2024 году мы тоже видим, высокие темпы ввода жилья сохранены. На 1 ноября введено более 2 миллионов квадратных метров жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что показатели прошлого года будут превышены и 2024 год будет рекордным", – цитирует слова Моора пресс-служба губернатора. Отмечается, что строительный комплекс обеспечивает 6 процентов валового регионального продукта и является одним из драйверов экономического развития Тюменской области. Только в крупных компаниях отрасли трудятся 38 тысяч человек, а с учетом предприятий малого и среднего бизнеса эта цифра еще больше, отметил губернатор. В своем выступлении на форуме губернатор отметил, что для развития строительной отрасли правительство Тюменской области использует все доступные инструменты: комплексное развитие территорий, инфраструктурное меню, возможности федеральных программ, в том числе по благоустройству территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

https://ria.ru/20241018/tyumen-1978833444.html

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экономика, жилье, россия, александр моор