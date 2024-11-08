https://ria.ru/20241108/turnir-1982622259.html

Бречалов анонсировал юбилейный турнир по биатлону "Ижевская винтовка"

Бречалов анонсировал юбилейный турнир по биатлону "Ижевская винтовка" - РИА Новости, 08.11.2024

Бречалов анонсировал юбилейный турнир по биатлону "Ижевская винтовка"

Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал юбилейный турнир по биатлону "Ижевская винтовка", который пройдёт 12-15 декабря. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:46

2024-11-08T11:46

2024-11-08T11:46

удмуртская республика

россия

белоруссия

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УФА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал юбилейный турнир по биатлону "Ижевская винтовка", который пройдёт 12-15 декабря. "Всем бодрое утро. В середине декабря запланируйте себе отличные спортивные выходные на "Ижевской винтовке", друзья: 12 декабря — индивидуальная гонка, 14 декабря — спринт, 15 декабря — гонка преследования. Наши спортсмены готовятся к стартам — тренировались вместе с обладателями хрустальных глобусов, чемпионами страны Ильназом Мухамедзяновым и Александром Корневым", — написал Бречалов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что "Ижевская винтовка" в этом году 55-я, юбилейная. "К ней ремонтируем биатлонный комплекс, для зрителей организуем бесплатный трансфер, тёплый шатёр, фудкорт, развлекательную программу. Ждем лучших болельщиков (вас), лучшего спортивного комментатора (Дмитрия Губерниева) и лучших биатлонистов страны (но болеть будем за наших)", — написал Бречалов. По данным пресс-службы руководителя республики, с 12 по 15 декабря в столице Удмуртии состоится праздник биатлона — юбилейная "Ижевская винтовка". Турнир пройдёт на биатлонном комплексе имени генерала-майора А.М. Демидова. Ранее власти региона сообщали, что на праздник соберутся лучшие спортсмены России и Белоруссии, в числе которых олимпийские чемпионы и призёры Эдуард Латыпов, Карим Халили, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Антон и Динара Смольские и другие звёзды биатлона. Сборную Удмуртии представят чемпионы России Александр Корнев и Ильназ Мухамедзянов, а также Сергей Тёмкин и Никита Пономарёв.

https://ria.ru/20241105/brechalov-1981891311.html

https://ria.ru/20241103/brechalov-1981659152.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия