https://ria.ru/20241108/tsybulskiy-1982599484.html

Цыбульский рассказал слушателям РАНХиГС об управлении арктическим регионом

Цыбульский рассказал слушателям РАНХиГС об управлении арктическим регионом - РИА Новости, 08.11.2024

Цыбульский рассказал слушателям РАНХиГС об управлении арктическим регионом

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел в РАНХиГС лекцию о государственном управлении и особенностях управления арктическими территориями и РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:36

2024-11-08T10:36

2024-11-08T10:36

архангельская область

александр цыбульский

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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АРХАНГЕЛЬСК, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел в РАНХиГС лекцию о государственном управлении и особенностях управления арктическими территориями и выступил с идеей о необходимости учитывать принципы их пространственного развития, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. В Российской академии государственной службы и народного хозяйства при президенте РФ проходит второй модуль образовательной программы "Мастер государственного управления для руководителей" для седьмого потока слушателей. Среди них – 85 руководителей органов государственной публичной власти, общественных институтов, некоммерческих организаций и бизнес-структур. Во время встречи со слушателями академии Цыбульский подробно рассказал об особенностях управления арктическим регионом. Глава субъекта Арктической зоны РФ рассказал о главном принципе, на котором основана работа органов власти региона: в основе принятия всех управленческих решений находятся интересы людей. "Человек – это главная ценность в нашем государстве, об этом всегда говорит президент России и, соответственно, каждое наше решение должно быть направлено на благо человека", – сказал Цыбульский. При этом глава региона отметил, что обеспечить каждого человека, живущего в самом малочисленном, отдаленном не только от городов, но и от районных центров населенном пункте, – задача непростая. "Отдавая себе отчёт в том, что человек – это главная ценность государства, мы необязательно должны исходить из того, что комфортные условия для жизни человека нужно создать в каждой точке страны. Это, наверное, и невозможно. Полезнее для человека может быть вариант, когда он окажется там, где для его жизни и самореализации уже созданы и постоянно развиваются все условия. В новом периоде (до 2030 года) будем строить работу на этих принципах", – подчеркнул глава региона. Как отметили участники встречи, ситуация с удаленностью населенных пунктов друг от друга, отсутствием круглогодичной транспортной связанности знакома многим регионам. Неравномерное заселение территорий негативным образом влияет на развитие экономики, было отмечено в ходе дискуссии. Отвечая на вопросы слушателей, глава арктического субъекта РФ также подчеркнул, что для эффективного государственного управления в российских регионах необходимо совместить социально-экономическую стратегию со стратегией пространственного развития. В противном случае добиваться эффекта в экономике и обеспечивать высокое качество жизни в регионах будет сложнее. "Мы должны серьезным образом этим заняться. Это вызов десятилетия, но без этого оптимальную систему экономики строить очень сложно", – резюмировал Цыбульский.

https://ria.ru/20241107/szfo-1982453306.html

https://ria.ru/20241105/tsybulskiy-1981890982.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр цыбульский, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)