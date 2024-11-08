Рейтинг@Mail.ru
Цыбульский рассказал слушателям РАНХиГС об управлении арктическим регионом - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
10:36 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/tsybulskiy-1982599484.html
Цыбульский рассказал слушателям РАНХиГС об управлении арктическим регионом
Цыбульский рассказал слушателям РАНХиГС об управлении арктическим регионом - РИА Новости, 08.11.2024
Цыбульский рассказал слушателям РАНХиГС об управлении арктическим регионом
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел в РАНХиГС лекцию о государственном управлении и особенностях управления арктическими территориями и РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:36
2024-11-08T10:36
архангельская область
александр цыбульский
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982601284_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_61f40bed49df6b2f79e5da4cb5f22898.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел в РАНХиГС лекцию о государственном управлении и особенностях управления арктическими территориями и выступил с идеей о необходимости учитывать принципы их пространственного развития, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. В Российской академии государственной службы и народного хозяйства при президенте РФ проходит второй модуль образовательной программы "Мастер государственного управления для руководителей" для седьмого потока слушателей. Среди них – 85 руководителей органов государственной публичной власти, общественных институтов, некоммерческих организаций и бизнес-структур. Во время встречи со слушателями академии Цыбульский подробно рассказал об особенностях управления арктическим регионом. Глава субъекта Арктической зоны РФ рассказал о главном принципе, на котором основана работа органов власти региона: в основе принятия всех управленческих решений находятся интересы людей. "Человек – это главная ценность в нашем государстве, об этом всегда говорит президент России и, соответственно, каждое наше решение должно быть направлено на благо человека", – сказал Цыбульский. При этом глава региона отметил, что обеспечить каждого человека, живущего в самом малочисленном, отдаленном не только от городов, но и от районных центров населенном пункте, – задача непростая. "Отдавая себе отчёт в том, что человек – это главная ценность государства, мы необязательно должны исходить из того, что комфортные условия для жизни человека нужно создать в каждой точке страны. Это, наверное, и невозможно. Полезнее для человека может быть вариант, когда он окажется там, где для его жизни и самореализации уже созданы и постоянно развиваются все условия. В новом периоде (до 2030 года) будем строить работу на этих принципах", – подчеркнул глава региона. Как отметили участники встречи, ситуация с удаленностью населенных пунктов друг от друга, отсутствием круглогодичной транспортной связанности знакома многим регионам. Неравномерное заселение территорий негативным образом влияет на развитие экономики, было отмечено в ходе дискуссии. Отвечая на вопросы слушателей, глава арктического субъекта РФ также подчеркнул, что для эффективного государственного управления в российских регионах необходимо совместить социально-экономическую стратегию со стратегией пространственного развития. В противном случае добиваться эффекта в экономике и обеспечивать высокое качество жизни в регионах будет сложнее. "Мы должны серьезным образом этим заняться. Это вызов десятилетия, но без этого оптимальную систему экономики строить очень сложно", – резюмировал Цыбульский.
https://ria.ru/20241107/szfo-1982453306.html
https://ria.ru/20241105/tsybulskiy-1981890982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982601284_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_acc9c5361aa558772ec66d88806c5f22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр цыбульский, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
Архангельская область, Александр Цыбульский, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)

Цыбульский рассказал слушателям РАНХиГС об управлении арктическим регионом

© Александр Цыбульский/TelegramГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский в РАНХиГС
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Александр Цыбульский/Telegram
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в РАНХиГС
Читать ria.ru в
Дзен
АРХАНГЕЛЬСК, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел в РАНХиГС лекцию о государственном управлении и особенностях управления арктическими территориями и выступил с идеей о необходимости учитывать принципы их пространственного развития, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
В Российской академии государственной службы и народного хозяйства при президенте РФ проходит второй модуль образовательной программы "Мастер государственного управления для руководителей" для седьмого потока слушателей. Среди них – 85 руководителей органов государственной публичной власти, общественных институтов, некоммерческих организаций и бизнес-структур.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Депутаты СЗФО поддержали идею увеличить выплаты работникам культуры на селе
7 ноября, 16:26
Во время встречи со слушателями академии Цыбульский подробно рассказал об особенностях управления арктическим регионом. Глава субъекта Арктической зоны РФ рассказал о главном принципе, на котором основана работа органов власти региона: в основе принятия всех управленческих решений находятся интересы людей.
"Человек – это главная ценность в нашем государстве, об этом всегда говорит президент России и, соответственно, каждое наше решение должно быть направлено на благо человека", – сказал Цыбульский.
При этом глава региона отметил, что обеспечить каждого человека, живущего в самом малочисленном, отдаленном не только от городов, но и от районных центров населенном пункте, – задача непростая.
"Отдавая себе отчёт в том, что человек – это главная ценность государства, мы необязательно должны исходить из того, что комфортные условия для жизни человека нужно создать в каждой точке страны. Это, наверное, и невозможно. Полезнее для человека может быть вариант, когда он окажется там, где для его жизни и самореализации уже созданы и постоянно развиваются все условия. В новом периоде (до 2030 года) будем строить работу на этих принципах", – подчеркнул глава региона.
Как отметили участники встречи, ситуация с удаленностью населенных пунктов друг от друга, отсутствием круглогодичной транспортной связанности знакома многим регионам. Неравномерное заселение территорий негативным образом влияет на развитие экономики, было отмечено в ходе дискуссии. Отвечая на вопросы слушателей, глава арктического субъекта РФ также подчеркнул, что для эффективного государственного управления в российских регионах необходимо совместить социально-экономическую стратегию со стратегией пространственного развития. В противном случае добиваться эффекта в экономике и обеспечивать высокое качество жизни в регионах будет сложнее.
"Мы должны серьезным образом этим заняться. Это вызов десятилетия, но без этого оптимальную систему экономики строить очень сложно", – резюмировал Цыбульский.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Цыбульский назвал перспективные сферы для молодежи в Архангельской области
5 ноября, 11:08
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала