https://ria.ru/20241108/tsakhal-1982579919.html

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 08.11.2024

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T07:49

2024-11-08T07:49

2024-11-08T07:49

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена. В 07.22 мск пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о сиренах воздушной тревоги в районе Мертвого моря и пустыни Вади-эль-Араба в связи с запуском ракеты. "Ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена", - сообщили позднее военные. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявляло, что продолжат обстрелы Израиля до прекращения военных действия в палестинском секторе Газа и Ливане.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982479816.html

https://ria.ru/20241107/khezbolla-1982449340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, йемен, израиль, ливан, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024