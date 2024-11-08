https://ria.ru/20241108/tsakhal-1982579919.html
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 08.11.2024
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T07:49
2024-11-08T07:49
2024-11-08T07:49
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена. В 07.22 мск пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о сиренах воздушной тревоги в районе Мертвого моря и пустыни Вади-эль-Араба в связи с запуском ракеты. "Ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена", - сообщили позднее военные. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявляло, что продолжат обстрелы Израиля до прекращения военных действия в палестинском секторе Газа и Ливане.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982479816.html
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в мире, космос - риа наука, йемен, израиль, ливан, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Космос - РИА Наука, Йемен, Израиль, Ливан, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена