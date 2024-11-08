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В США рассказали, как Трамп может заставить Киев пойти на условия Москвы - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 08.11.2024 (обновлено: 15:01 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/trump-1982673578.html
В США рассказали, как Трамп может заставить Киев пойти на условия Москвы
В США рассказали, как Трамп может заставить Киев пойти на условия Москвы - РИА Новости, 08.11.2024
В США рассказали, как Трамп может заставить Киев пойти на условия Москвы
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может заставить Украину пойти на условия России при решении конфликта путем задержек поставок вооружений,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:00
2024-11-08T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
фрэнсис фукуяма
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может заставить Украину пойти на условия России при решении конфликта путем задержек поставок вооружений, считает американский политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма в статье для FT. "Украина, безусловно, потеряет больше остальных, её позиции в военной борьбе с Россией была вялой еще до выборов. Трамп может заставить её пойти на условия России, удерживая поставки вооружений, как это делали республиканцы в Палате представителей в течение шести месяцев", - написал Фукуяма в статье для газеты Financial Times. Он напоминает, что Трамп также грозил вывести США из НАТО, но даже если этого не сделает, "он может серьезно ослабить альянс, отказавшись выполнять обязательства Вашингтона" по статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне. "В Европе нет лидеров, которые могли бы занять место США в качестве предводителей альянса, поэтому способность противостоять России и Китаю в будущем находится под большим вопросом", - пишет политолог. Фукуяма также отмечает, что союзники США в Восточной Азии находятся не в лучшем положении. "Хотя Трамп жестко высказывается о Китае, он также восхищается (председателем КНР) Си Цзиньпином, его сильными качествами и, возможно, готов заключить с ним сделку по Тайваню", - указывает он. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html
https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html
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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, фрэнсис фукуяма, си цзиньпин, нато, nbc, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Фрэнсис Фукуяма, Си Цзиньпин, НАТО, NBC, Выборы президента США — 2024
В США рассказали, как Трамп может заставить Киев пойти на условия Москвы

FT: Трамп может заставить Киев пойти на условия РФ с помощью задержек поставок

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может заставить Украину пойти на условия России при решении конфликта путем задержек поставок вооружений, считает американский политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма в статье для FT.
"Украина, безусловно, потеряет больше остальных, её позиции в военной борьбе с Россией была вялой еще до выборов. Трамп может заставить её пойти на условия России, удерживая поставки вооружений, как это делали республиканцы в Палате представителей в течение шести месяцев", - написал Фукуяма в статье для газеты Financial Times.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Трамп запланировал выкрутить Путину руки
Вчера, 08:00
Он напоминает, что Трамп также грозил вывести США из НАТО, но даже если этого не сделает, "он может серьезно ослабить альянс, отказавшись выполнять обязательства Вашингтона" по статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне.
Европе нет лидеров, которые могли бы занять место США в качестве предводителей альянса, поэтому способность противостоять России и Китаю в будущем находится под большим вопросом", - пишет политолог.
Фукуяма также отмечает, что союзники США в Восточной Азии находятся не в лучшем положении.
"Хотя Трамп жестко высказывается о Китае, он также восхищается (председателем КНР) Си Цзиньпином, его сильными качествами и, возможно, готов заключить с ним сделку по Тайваню", - указывает он.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Это все изменит". Первое решение Трампа коснется России
7 ноября, 08:00
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияКитайДональд ТрампФрэнсис ФукуямаСи ЦзиньпинНАТОNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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