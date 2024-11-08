https://ria.ru/20241108/trump-1982673578.html

В США рассказали, как Трамп может заставить Киев пойти на условия Москвы

В США рассказали, как Трамп может заставить Киев пойти на условия Москвы - РИА Новости, 08.11.2024

В США рассказали, как Трамп может заставить Киев пойти на условия Москвы

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может заставить Украину пойти на условия России при решении конфликта путем задержек поставок вооружений,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:00

2024-11-08T15:00

2024-11-08T15:01

специальная военная операция на украине

в мире

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дональд трамп

фрэнсис фукуяма

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может заставить Украину пойти на условия России при решении конфликта путем задержек поставок вооружений, считает американский политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма в статье для FT. "Украина, безусловно, потеряет больше остальных, её позиции в военной борьбе с Россией была вялой еще до выборов. Трамп может заставить её пойти на условия России, удерживая поставки вооружений, как это делали республиканцы в Палате представителей в течение шести месяцев", - написал Фукуяма в статье для газеты Financial Times. Он напоминает, что Трамп также грозил вывести США из НАТО, но даже если этого не сделает, "он может серьезно ослабить альянс, отказавшись выполнять обязательства Вашингтона" по статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне. "В Европе нет лидеров, которые могли бы занять место США в качестве предводителей альянса, поэтому способность противостоять России и Китаю в будущем находится под большим вопросом", - пишет политолог. Фукуяма также отмечает, что союзники США в Восточной Азии находятся не в лучшем положении. "Хотя Трамп жестко высказывается о Китае, он также восхищается (председателем КНР) Си Цзиньпином, его сильными качествами и, возможно, готов заключить с ним сделку по Тайваню", - указывает он. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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