Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю
Эрдоган: Турция рассчитывает, что Трамп прекратит поставки оружия Израилю
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп прекратит поставки оружия Израилю, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я бы сказал, что хорошим началом для господина (Дональда) Трампа было бы прекращение поставок оружия Израилю, чтобы остановить израильскую агрессию на палестинских и ливанских территориях. Любой шаг в поддержку экспансионистских амбиций Израиля может усилить напряженность в регионе и расширить зоны конфликта", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Будапешта.
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По его словам, странам, находящимся за пределами региона, следовало бы учитывать все эти риски при формировании своей ближневосточной политики.
"Президентство Трампа окажет серьезное влияние на политический и военный баланс на Ближнем Востоке. Все шаги, направленные на установление мира и стабильности в регионе, пойдут на пользу строительству глобального мира. В противном случае распространение конфликтов и продолжение массовых убийств дорого обойдется всем", - подчеркнул Эрдоган.