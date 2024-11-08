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Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 08.11.2024
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12:02 08.11.2024 (обновлено: 12:03 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/trump-1982624465.html
Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю
Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 08.11.2024
Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю
Турция рассчитывает, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп прекратит поставки оружия Израилю, заявил президент страны Реджеп Тайип... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:02
2024-11-08T12:03
в мире
израиль
турция
сша
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп прекратит поставки оружия Израилю, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Я бы сказал, что хорошим началом для господина (Дональда) Трампа было бы прекращение поставок оружия Израилю, чтобы остановить израильскую агрессию на палестинских и ливанских территориях. Любой шаг в поддержку экспансионистских амбиций Израиля может усилить напряженность в регионе и расширить зоны конфликта", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Будапешта.По его словам, странам, находящимся за пределами региона, следовало бы учитывать все эти риски при формировании своей ближневосточной политики."Президентство Трампа окажет серьезное влияние на политический и военный баланс на Ближнем Востоке. Все шаги, направленные на установление мира и стабильности в регионе, пойдут на пользу строительству глобального мира. В противном случае распространение конфликтов и продолжение массовых убийств дорого обойдется всем", - подчеркнул Эрдоган.
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в мире, израиль, турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Турция, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю

Эрдоган: Турция рассчитывает, что Трамп прекратит поставки оружия Израилю

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп прекратит поставки оружия Израилю, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я бы сказал, что хорошим началом для господина (Дональда) Трампа было бы прекращение поставок оружия Израилю, чтобы остановить израильскую агрессию на палестинских и ливанских территориях. Любой шаг в поддержку экспансионистских амбиций Израиля может усилить напряженность в регионе и расширить зоны конфликта", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Будапешта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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По его словам, странам, находящимся за пределами региона, следовало бы учитывать все эти риски при формировании своей ближневосточной политики.
"Президентство Трампа окажет серьезное влияние на политический и военный баланс на Ближнем Востоке. Все шаги, направленные на установление мира и стабильности в регионе, пойдут на пользу строительству глобального мира. В противном случае распространение конфликтов и продолжение массовых убийств дорого обойдется всем", - подчеркнул Эрдоган.
 
В миреИзраильТурцияСШАДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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