https://ria.ru/20241108/trump-1982624465.html

Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю

Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 08.11.2024

Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю

Турция рассчитывает, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп прекратит поставки оружия Израилю, заявил президент страны Реджеп Тайип... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:02

2024-11-08T12:02

2024-11-08T12:03

в мире

израиль

турция

сша

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп прекратит поставки оружия Израилю, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Я бы сказал, что хорошим началом для господина (Дональда) Трампа было бы прекращение поставок оружия Израилю, чтобы остановить израильскую агрессию на палестинских и ливанских территориях. Любой шаг в поддержку экспансионистских амбиций Израиля может усилить напряженность в регионе и расширить зоны конфликта", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Будапешта.По его словам, странам, находящимся за пределами региона, следовало бы учитывать все эти риски при формировании своей ближневосточной политики."Президентство Трампа окажет серьезное влияние на политический и военный баланс на Ближнем Востоке. Все шаги, направленные на установление мира и стабильности в регионе, пойдут на пользу строительству глобального мира. В противном случае распространение конфликтов и продолжение массовых убийств дорого обойдется всем", - подчеркнул Эрдоган.

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турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024