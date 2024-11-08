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Эксперт отметил непредсказуемость Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
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18:39 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/tramp-1982745141.html
Эксперт отметил непредсказуемость Трампа
Эксперт отметил непредсказуемость Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
Эксперт отметил непредсказуемость Трампа
Подход победившего на американских президентских выборах Дональда Трампа к традиционным союзникам и соперникам США трудно предугадать, его непредсказуемость... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:39
2024-11-08T18:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Подход победившего на американских президентских выборах Дональда Трампа к традиционным союзникам и соперникам США трудно предугадать, его непредсказуемость может стать причиной для беспокойства и тех, и других, заявил РИА Новости зарубежный старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс. "Трамп особенно непредсказуем. Я думаю, это будет главной причиной для беспокойства среди союзников США на данный момент. Это также может стать причиной для беспокойства среди стран, у которых отношения с администрацией (нынешнего президента Джо - ред.) Байдена натянутые. Сейчас они, вероятно, испытали облегчение в связи с тем, что выборы выиграл Трамп. Но его непредсказуемость может стать причиной для беспокойства как для соперников США, так и для их союзников", - заявил Дженкинс. Эксперт отметил, что Трамп обещал ввести тарифы на импорт европейской продукции, однако это не означает, что он будет действовать в соответствии со своими угрозами, и то же самое касается России и Китая, которых традиционно рассматривают как американских соперников. "Трамп показал, что он уважает сильное руководство в других странах. Как результат, он, вероятно, сначала будет идти на контакт с Москвой и Пекином. Но в первый срок Трампа мы также видели, что если все идет не так, как он хочет, он может стать очень враждебным", - отметил собеседник РИА Новости. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982716506.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Эксперт отметил непредсказуемость Трампа

Эксперт Дженкинс: подход Трампа к союзникам и соперникам трудно предугадать

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Подход победившего на американских президентских выборах Дональда Трампа к традиционным союзникам и соперникам США трудно предугадать, его непредсказуемость может стать причиной для беспокойства и тех, и других, заявил РИА Новости зарубежный старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс.
"Трамп особенно непредсказуем. Я думаю, это будет главной причиной для беспокойства среди союзников США на данный момент. Это также может стать причиной для беспокойства среди стран, у которых отношения с администрацией (нынешнего президента Джо - ред.) Байдена натянутые. Сейчас они, вероятно, испытали облегчение в связи с тем, что выборы выиграл Трамп. Но его непредсказуемость может стать причиной для беспокойства как для соперников США, так и для их союзников", - заявил Дженкинс.
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Эксперт отметил, что Трамп обещал ввести тарифы на импорт европейской продукции, однако это не означает, что он будет действовать в соответствии со своими угрозами, и то же самое касается России и Китая, которых традиционно рассматривают как американских соперников.
"Трамп показал, что он уважает сильное руководство в других странах. Как результат, он, вероятно, сначала будет идти на контакт с Москвой и Пекином. Но в первый срок Трампа мы также видели, что если все идет не так, как он хочет, он может стать очень враждебным", - отметил собеседник РИА Новости.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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