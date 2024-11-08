https://ria.ru/20241108/tramp-1982673030.html

В Совфеде назвали Трампа политиком, с которым можно разговаривать

В Совфеде назвали Трампа политиком, с которым можно разговаривать - РИА Новости, 08.11.2024

В Совфеде назвали Трампа политиком, с которым можно разговаривать

Дональд Трамп - это достаточно самостоятельный политик, с которым можно разговаривать, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:58

2024-11-08T14:58

2024-11-08T14:58

в мире

сша

дональд трамп

владимир джабаров

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп - это достаточно самостоятельный политик, с которым можно разговаривать, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Трамп - это конкретное лицо, с кем можно разговаривать. Я не мог понять, кто реально стоит за (Джо) Байденом, все эти годы, когда он был президентом. Не мог понять, кто реально будет стоять за Камалой Харрис. Одно дело улыбаться, шутить красиво, это здорово, но реально, кого она будет представлять и что конкретно будет она реализовывать в своей, в частности, внешней политике", - сказал политик, выступая на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня" в проекте "Украинское досье". И конечно, когда пошли первые результаты, "они были для меня ошеломляющими", отметил сенатор. "Я думал, что они пройдут "ноздря в ноздрю", с небольшим перевесом. Думал, сейчас начнутся очередные споры, судебные иски. Но ничего подобного. Там такое подавляющее преимущество. Мы видели, что Трамп сам победил, очень уверенно", - добавил он. Кроме того, Сенат перешел к республиканцам полностью, и, похоже, Палата представителей тоже будет под контролем республиканцев. И Верховный суд, у Трампа очень много своих сторонников, сказал Джабаров. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир джабаров, выборы президента сша — 2024