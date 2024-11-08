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Бразилия в октябре поставила в Россию товаров на 216 миллионов долларов - РИА Новости, 08.11.2024
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06:20 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/torgovlya-1982575087.html
Бразилия в октябре поставила в Россию товаров на 216 миллионов долларов
Бразилия в октябре поставила в Россию товаров на 216 миллионов долларов - РИА Новости, 08.11.2024
Бразилия в октябре поставила в Россию товаров на 216 миллионов долларов
Бразилия в октябре поставила в Россию товаров на максимальные с февраля 2022 года 216 миллионов долларов, а общий объем торговли вновь перешел к росту, следует... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T06:20
2024-11-08T06:20
экономика
бразилия
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бразилия в октябре поставила в Россию товаров на максимальные с февраля 2022 года 216 миллионов долларов, а общий объем торговли вновь перешел к росту, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, в октябре бразильские компании нарастили экспорт в Россию вдвое в годовом выражении и в 1,4 раза за месяц - до 216,3 миллиона долларов. Это максимальный объем месячных поставок с февраля 2022 года. Одновременно увеличились и продажи российских товаров в Бразилию - на 9% за месяц и на четверть за год - до 1,05 миллиарда долларов. В результате объем двусторонней торговли в октябре увеличился до 1,3 миллиарда долларов против 1,1 миллиарда в сентябре и 938 миллионов за такой же период прошлого года. До этого товарооборот снижался два месяца подряд. При этом за десять месяцев торговля двух стран выросла до рекордных для этого периода 10,8 миллиарда долларов, что на пятую часть больше прошлогодней стоимости товарооборота. На российские поставки приходится 88% товарооборота, на бразильские - 12%.
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экономика, бразилия, россия
Экономика, Бразилия, Россия
Бразилия в октябре поставила в Россию товаров на 216 миллионов долларов

Бразилия в октябре поставила России товаров на рекордные 216 миллионов долларов

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаг Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бразилия в октябре поставила в Россию товаров на максимальные с февраля 2022 года 216 миллионов долларов, а общий объем торговли вновь перешел к росту, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
Так, в октябре бразильские компании нарастили экспорт в Россию вдвое в годовом выражении и в 1,4 раза за месяц - до 216,3 миллиона долларов. Это максимальный объем месячных поставок с февраля 2022 года. Одновременно увеличились и продажи российских товаров в Бразилию - на 9% за месяц и на четверть за год - до 1,05 миллиарда долларов.
В результате объем двусторонней торговли в октябре увеличился до 1,3 миллиарда долларов против 1,1 миллиарда в сентябре и 938 миллионов за такой же период прошлого года. До этого товарооборот снижался два месяца подряд.
При этом за десять месяцев торговля двух стран выросла до рекордных для этого периода 10,8 миллиарда долларов, что на пятую часть больше прошлогодней стоимости товарооборота. На российские поставки приходится 88% товарооборота, на бразильские - 12%.
Страны мира. Бразилия - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Россия нарастила экспорт в Бразилию выше миллиарда долларов
13 июня, 06:28
 
ЭкономикаБразилияРоссия
 
 
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