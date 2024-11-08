https://ria.ru/20241108/tekhobsluzhivanie-1982767457.html

Подрядчики Пентагона будут ремонтировать ПВО и истребители на Украине

Подрядчики Пентагона будут ремонтировать ПВО и истребители на Украине - РИА Новости, 08.11.2024

Подрядчики Пентагона будут ремонтировать ПВО и истребители на Украине

Подрядчики министерства обороны США, которым Пентагон разрешил присутствие на Украине, займутся ремонтом и обслуживанием систем ПВО Patriot и истребителей F-16, РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T21:56

2024-11-08T21:56

2024-11-08T22:18

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Подрядчики министерства обороны США, которым Пентагон разрешил присутствие на Украине, займутся ремонтом и обслуживанием систем ПВО Patriot и истребителей F-16, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированного чиновника."Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена сняла фактический запрет на размещение американских военных подрядчиков на Украине для помощи вооруженным силам страны в обслуживании и ремонте предоставленных США систем вооружения, в особенности истребителей F-16 и систем ПВО Patriot", - говорится в публикации.По словам военного чиновника, говорившего на условиях анонимности, указанные системы вооружения "нуждаются в специфичной технической экспертизе для обслуживании".Он также добавил, что Пентагон уже проводит тендеры на поиск подрядчиков, которые помогут Украине в обслуживании техники. Планируется размещать их вдали от линии фронта, а также не вовлекать непосредственно в боевые действия.В июне телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщал, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена.Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США. При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков.

https://ria.ru/20241102/pentagon-1981394654.html

https://ria.ru/20241031/reyder-1980740212.html

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, f-16