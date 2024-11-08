https://ria.ru/20241108/tayvan-1982758298.html

Тайвань стремится наладить контакты с администрацией Трампа, пишут СМИ

Тайвань стремится наладить контакты с администрацией Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2024

Тайвань стремится наладить контакты с администрацией Трампа, пишут СМИ

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа, вновь выигравшего президентские выборы, Роберт О"Брайен встретился с главой... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T20:08

2024-11-08T20:08

2024-11-08T20:08

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тайвань

сша

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нэнси пелоси

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа, вновь выигравшего президентские выборы, Роберт О"Брайен встретился с главой Тайбэйского экономического и культурного представительства в США Александром Юем и экс-конгрессменом, республиканцем Крисом Стюартом за рабочим обедом в Солт-Лейк-Сити, сообщает CNN со ссылкой на осведомлённый источник. Встреча прошла на фоне активных усилий представителей Тайваня в Вашингтоне установить контакты с бывшими членами администрации Трампа, говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, на Тайване стремятся лучше понять возможную политику Трампа, когда тот вновь придёт к власти, а также ищут способы выстроить с ним более тесные личные отношения. По словам источника, Тайвань обеспокоен высказываниями Трампа, сделанными политиком во время предвыборной кампании. Экс-президент, в частности, заявил ранее, что остров должен больше платить за американскую оборонную помощь. Кроме того, он обвинил Тайвань в том, что тот "украл" у США бизнес по производству полупроводников, и пообещал ввести тарифы на микрочипы с Тайваня, если вернётся в Белый дом. По данным источников, республиканцы рекомендовали Тайваню снизить свою публичную поддержку в отношении Украины и сосредоточиться на укреплении связей с США. По мнению некоторых представителей партии, Тайвань будет в лучшем положении при администрации Трампа, если перестанет активно позиционировать себя в качестве сторонника Киева. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982716506.html

https://ria.ru/20241107/yaponiya-1982444549.html

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в мире, тайвань, сша, китай, дональд трамп, нэнси пелоси, выборы президента сша — 2024