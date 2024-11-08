https://ria.ru/20241108/svo-1982757204.html
Спецоперация, 8 ноября: ВСУ потеряли до 14330 военных за неделю
Спецоперация, 8 ноября: ВСУ потеряли до 14330 военных за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
Спецоперация, 8 ноября: ВСУ потеряли до 14330 военных за неделю
Российские войска в течение недели взяли под контроль шесть населенных пунктов на нескольких направлениях в ДНР, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:58
2024-11-08T19:58
2024-11-08T20:58
специальная военная операция на украине
евросоюз
вооруженные силы украины
нато
виктор орбан
василий прозоров
дональд трамп
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские войска в течение недели взяли под контроль шесть населенных пунктов на нескольких направлениях в ДНР, следует из сводки Минобороны.По данным ведомства, потери ВСУ за этот же период составили до 14330 человек на разных направлениях, а 47 украинских военнослужащих сдались в плен.Кроме того, Вооруженные силы нанесли за неделю 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам.Ситуация в Курской областиКак уточнили в Минобороны, за сутки потери ВСУ превысили 300 военных. Российские военные также уничтожили четыре танка, шесть боевых машин пехоты, двое украинских солдат при этом сдались в плен.Вооруженные силы отразили 11 контратак ВСУ и предотвратили прорыв через границу в районе Нового Пути, причем Киев потерял до 80 солдат и два танка.Украинцы хотят мираЖелание мира среди украинских политиков и простых украинцев выросло в разы, это связано с ситуацией на фронте и охлаждением к Киеву со стороны стран НАТО, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.По его словам, ситуация на поле боя у них нехорошая. Украинский истеблишмент начал говорить о том, что пора заканчивать, но такие настроения разделяют и мирные жители, отметил собеседник агентства.Прозоров уточнил, что, в частности, видит настроения простых украинцев в комментариях на каналах."Вот на глазах буквально, за последние пару месяцев, с сентября, грубо говоря. Реально очень много. Все, народ говорит, что все, нас кинули, давайте останавливать (боевые действия)", — отметил экс-сотрудник СБУ.Среди мирных жителей многие не поддерживают "план победы" Владимира Зеленского, так как он подразумевает продолжение боевых действий и расплату Украины за поддержку Запада своими ресурсами, добавил Прозоров.Финляндия не останавливаетсяХельсинки продолжит участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных до ноября 2026 года, сообщил МИД страны."Президент республики 8 ноября принял решение о продлении участия Финляндии в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). Финляндия продолжит участие в EUMAM до 15 ноября 2026 года численностью максимум 60 военнослужащих, которые выполняют учебные и консультативные задачи", — говорится в заявлении.Хельсинки проводит подготовку украинских военных в Польше, в обучении приняли участие более 200 финских инструкторов, уточнило ведомство. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге сообщил, что блок намерен продлить тренировочную миссию для подготовки солдат ВСУ еще на два года.Что сделает ТрампПосле победы Дональда Трампа на выборах в США среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, избрание республиканца создает новую ситуацию, а Европа одна не может финансировать конфликт.Орбан напомнил, что Будапешт всегда выступал против отправки оружия и денег Киеву, а теперь пришел момент забыть прошлое, срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир. Кроме того, колумнист британской газеты Guardian Тимоти Гартон Эш считает, что Трамп с вероятностью 90-95 процентов будет давить на украинские власти, чтобы попытаться урегулировать конфликт. Как отмечает Эш, эта страна, вероятно, станет "первой жертвой" после возвращения американского политика к власти.Новый транш для КиеваВсемирный банк объявил о выделении помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.По его словам, средства предоставят в рамках проекта SURGE, направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в ЕС. Часть средств выделят из фонда ADVANCE Ukraine, который поддерживается правительством Японии.Реализация программы, утверждает премьер, направлена на улучшение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами, в случае необходимости финансирование может быть увеличено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html
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евросоюз, вооруженные силы украины, нато, виктор орбан, василий прозоров, дональд трамп, финляндия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО, Виктор Орбан, Василий Прозоров, Дональд Трамп, Финляндия, Россия, Украина
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские войска в течение недели взяли под контроль шесть населенных пунктов на нескольких направлениях в ДНР, следует из сводки Минобороны.
По данным ведомства, потери ВСУ
за этот же период составили до 14330 человек на разных направлениях, а 47 украинских военнослужащих сдались в плен.
Кроме того, Вооруженные силы нанесли за неделю 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины
, инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам.
Ситуация в Курской области
Как уточнили в Минобороны, за сутки потери ВСУ превысили 300 военных. Российские военные также уничтожили четыре танка, шесть боевых машин пехоты, двое украинских солдат при этом сдались в плен.
Вооруженные силы отразили 11 контратак ВСУ и предотвратили прорыв через границу в районе Нового Пути, причем Киев
потерял до 80 солдат и два танка.
Желание мира среди украинских политиков и простых украинцев выросло в разы, это связано с ситуацией на фронте и охлаждением к Киеву со стороны стран НАТО
, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ
Василий Прозоров.
По его словам, ситуация на поле боя у них нехорошая. Украинский истеблишмент начал говорить о том, что пора заканчивать, но такие настроения разделяют и мирные жители, отметил собеседник агентства.
Прозоров уточнил, что, в частности, видит настроения простых украинцев в комментариях на каналах.
"Вот на глазах буквально, за последние пару месяцев, с сентября, грубо говоря. Реально очень много. Все, народ говорит, что все, нас кинули, давайте останавливать (боевые действия)", — отметил экс-сотрудник СБУ.
Среди мирных жителей многие не поддерживают "план победы" Владимира Зеленского
, так как он подразумевает продолжение боевых действий и расплату Украины за поддержку Запада своими ресурсами, добавил Прозоров.
Финляндия не останавливается
Хельсинки продолжит участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных до ноября 2026 года, сообщил МИД страны.
"Президент республики 8 ноября принял решение о продлении участия Финляндии в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). Финляндия продолжит участие в EUMAM до 15 ноября 2026 года численностью максимум 60 военнослужащих, которые выполняют учебные и консультативные задачи", — говорится в заявлении.
Хельсинки проводит подготовку украинских военных в Польше
, в обучении приняли участие более 200 финских инструкторов, уточнило ведомство.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге
сообщил, что блок намерен продлить тренировочную миссию для подготовки солдат ВСУ еще на два года.
После победы Дональда Трампа на выборах в США
среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование, заявил премьер-министр Венгрии
Виктор Орбан.
По его словам, избрание республиканца создает новую ситуацию, а Европа
одна не может финансировать конфликт.
Орбан напомнил, что Будапешт всегда выступал против отправки оружия и денег Киеву, а теперь пришел момент забыть прошлое, срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир.
Кроме того, колумнист британской газеты Guardian Тимоти Гартон Эш считает, что Трамп с вероятностью 90-95 процентов будет давить на украинские власти, чтобы попытаться урегулировать конфликт.
Как отмечает Эш, эта страна, вероятно, станет "первой жертвой" после возвращения американского политика к власти.
Всемирный банк
объявил о выделении помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль
.
По его словам, средства предоставят в рамках проекта SURGE, направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в ЕС
. Часть средств выделят из фонда ADVANCE Ukraine, который поддерживается правительством Японии
.
Реализация программы, утверждает премьер, направлена на улучшение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами, в случае необходимости финансирование может быть увеличено.