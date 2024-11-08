https://ria.ru/20241108/svo-1982757204.html

Спецоперация, 8 ноября: ВСУ потеряли до 14330 военных за неделю

Спецоперация, 8 ноября: ВСУ потеряли до 14330 военных за неделю - РИА Новости, 08.11.2024

Спецоперация, 8 ноября: ВСУ потеряли до 14330 военных за неделю

Российские войска в течение недели взяли под контроль шесть населенных пунктов на нескольких направлениях в ДНР, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:58

2024-11-08T19:58

2024-11-08T20:58

специальная военная операция на украине

евросоюз

вооруженные силы украины

нато

виктор орбан

василий прозоров

дональд трамп

финляндия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские войска в течение недели взяли под контроль шесть населенных пунктов на нескольких направлениях в ДНР, следует из сводки Минобороны.По данным ведомства, потери ВСУ за этот же период составили до 14330 человек на разных направлениях, а 47 украинских военнослужащих сдались в плен.Кроме того, Вооруженные силы нанесли за неделю 38 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов и другим объектам.Ситуация в Курской областиКак уточнили в Минобороны, за сутки потери ВСУ превысили 300 военных. Российские военные также уничтожили четыре танка, шесть боевых машин пехоты, двое украинских солдат при этом сдались в плен.Вооруженные силы отразили 11 контратак ВСУ и предотвратили прорыв через границу в районе Нового Пути, причем Киев потерял до 80 солдат и два танка.Украинцы хотят мираЖелание мира среди украинских политиков и простых украинцев выросло в разы, это связано с ситуацией на фронте и охлаждением к Киеву со стороны стран НАТО, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.По его словам, ситуация на поле боя у них нехорошая. Украинский истеблишмент начал говорить о том, что пора заканчивать, но такие настроения разделяют и мирные жители, отметил собеседник агентства.Прозоров уточнил, что, в частности, видит настроения простых украинцев в комментариях на каналах."Вот на глазах буквально, за последние пару месяцев, с сентября, грубо говоря. Реально очень много. Все, народ говорит, что все, нас кинули, давайте останавливать (боевые действия)", — отметил экс-сотрудник СБУ.Среди мирных жителей многие не поддерживают "план победы" Владимира Зеленского, так как он подразумевает продолжение боевых действий и расплату Украины за поддержку Запада своими ресурсами, добавил Прозоров.Финляндия не останавливаетсяХельсинки продолжит участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных до ноября 2026 года, сообщил МИД страны."Президент республики 8 ноября принял решение о продлении участия Финляндии в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). Финляндия продолжит участие в EUMAM до 15 ноября 2026 года численностью максимум 60 военнослужащих, которые выполняют учебные и консультативные задачи", — говорится в заявлении.Хельсинки проводит подготовку украинских военных в Польше, в обучении приняли участие более 200 финских инструкторов, уточнило ведомство. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге сообщил, что блок намерен продлить тренировочную миссию для подготовки солдат ВСУ еще на два года.Что сделает ТрампПосле победы Дональда Трампа на выборах в США среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, избрание республиканца создает новую ситуацию, а Европа одна не может финансировать конфликт.Орбан напомнил, что Будапешт всегда выступал против отправки оружия и денег Киеву, а теперь пришел момент забыть прошлое, срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир. Кроме того, колумнист британской газеты Guardian Тимоти Гартон Эш считает, что Трамп с вероятностью 90-95 процентов будет давить на украинские власти, чтобы попытаться урегулировать конфликт. Как отмечает Эш, эта страна, вероятно, станет "первой жертвой" после возвращения американского политика к власти.Новый транш для КиеваВсемирный банк объявил о выделении помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.По его словам, средства предоставят в рамках проекта SURGE, направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в ЕС. Часть средств выделят из фонда ADVANCE Ukraine, который поддерживается правительством Японии.Реализация программы, утверждает премьер, направлена на улучшение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами, в случае необходимости финансирование может быть увеличено.

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https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html

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евросоюз, вооруженные силы украины, нато, виктор орбан, василий прозоров, дональд трамп, финляндия, россия, украина