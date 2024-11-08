https://ria.ru/20241108/svo-1982721538.html

Рогов рассказал о продвижении российских военных в Запорожской области

Рогов рассказал о продвижении российских военных в Запорожской области - РИА Новости, 08.11.2024

Рогов рассказал о продвижении российских военных в Запорожской области

Российские войска продвинулись вперед на ореховском направлении запорожской линии фронта в районе Нестерянки, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:45

2024-11-08T16:45

2024-11-08T16:45

специальная военная операция на украине

в мире

работино

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416560_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_293fa74e58cf8926b7a9ccc1ad117328.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед на ореховском направлении запорожской линии фронта в районе Нестерянки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись вперед на ореховском направлении восточнее и северо-восточнее Нестерянки. Продвижение два дня подряд составило свыше 2 километров на обоих участках фронта", - сказал Рогов. Нестерянка находится северо-западнее Работино. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.

https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982394004.html

работино

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины