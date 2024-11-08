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Рогов рассказал о продвижении российских военных в Запорожской области - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/svo-1982721538.html
Рогов рассказал о продвижении российских военных в Запорожской области
Рогов рассказал о продвижении российских военных в Запорожской области - РИА Новости, 08.11.2024
Рогов рассказал о продвижении российских военных в Запорожской области
Российские войска продвинулись вперед на ореховском направлении запорожской линии фронта в районе Нестерянки, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:45
2024-11-08T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
работино
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед на ореховском направлении запорожской линии фронта в районе Нестерянки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись вперед на ореховском направлении восточнее и северо-восточнее Нестерянки. Продвижение два дня подряд составило свыше 2 километров на обоих участках фронта", - сказал Рогов. Нестерянка находится северо-западнее Работино. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982394004.html
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в мире, работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о продвижении российских военных в Запорожской области

Рогов: российские войска продвинулись вперед на запорожской линии фронта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед на ореховском направлении запорожской линии фронта в районе Нестерянки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска продвинулись вперед на ореховском направлении восточнее и северо-восточнее Нестерянки. Продвижение два дня подряд составило свыше 2 километров на обоих участках фронта", - сказал Рогов.
Нестерянка находится северо-западнее Работино.
Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРаботиноРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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