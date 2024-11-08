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Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов СВО свои сбережения - РИА Новости, 08.11.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:48 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/svo-1982699096.html
Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов СВО свои сбережения
Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов СВО свои сбережения - РИА Новости, 08.11.2024
Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов СВО свои сбережения
Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов в зоне специальной военной операции свои сбережения, сообщает региональный гуманитарный центр. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:48
2024-11-08T15:48
надежные люди
пермь
лисичанск
сво
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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов в зоне специальной военной операции свои сбережения, сообщает региональный гуманитарный центр. "Благодарим Пирогову Людмилу Ивановну за денежные средства на нужды бойцов! Спасибо Вам! Вместе мы можем многое", - говорится в сообщении. На опубликованном организацией фото видна женщина почтенного возраста, которая принесла несколько тысяч рублей. Также на этой неделе пермский благотворительный фонд "Единый центр поддержки" сообщил об отправке из региона военнослужащим в зоне СВО и детскому дому в Лисичанске очередного груза с гуманитарной помощью массой более 5 тонн. В том числе отправлены домашняя каша с мясом, приготовленная волонтерами в автоклаве, и сало с чесноком.
https://ria.ru/20241104/volontery-1981829658.html
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пермь, лисичанск, сво
Надежные люди, Пермь, Лисичанск, СВО

Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов СВО свои сбережения

© Фото : Гуманитарный центр ПрикамьяПенсионерка из Перми передала на нужды бойцов в зоне СВО свои сбережения
Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов в зоне СВО свои сбережения - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Гуманитарный центр Прикамья
Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов в зоне СВО свои сбережения
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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов в зоне специальной военной операции свои сбережения, сообщает региональный гуманитарный центр.
"Благодарим Пирогову Людмилу Ивановну за денежные средства на нужды бойцов! Спасибо Вам! Вместе мы можем многое", - говорится в сообщении.
На опубликованном организацией фото видна женщина почтенного возраста, которая принесла несколько тысяч рублей.
Также на этой неделе пермский благотворительный фонд "Единый центр поддержки" сообщил об отправке из региона военнослужащим в зоне СВО и детскому дому в Лисичанске очередного груза с гуманитарной помощью массой более 5 тонн. В том числе отправлены домашняя каша с мясом, приготовленная волонтерами в автоклаве, и сало с чесноком.
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Надежные людиПермьЛисичанскСВО
 
 
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