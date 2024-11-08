https://ria.ru/20241108/svo-1982699096.html

Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов СВО свои сбережения

Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов СВО свои сбережения - РИА Новости, 08.11.2024

Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов СВО свои сбережения

Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов в зоне специальной военной операции свои сбережения, сообщает региональный гуманитарный центр. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:48

2024-11-08T15:48

2024-11-08T15:48

надежные люди

пермь

лисичанск

сво

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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов в зоне специальной военной операции свои сбережения, сообщает региональный гуманитарный центр. "Благодарим Пирогову Людмилу Ивановну за денежные средства на нужды бойцов! Спасибо Вам! Вместе мы можем многое", - говорится в сообщении. На опубликованном организацией фото видна женщина почтенного возраста, которая принесла несколько тысяч рублей. Также на этой неделе пермский благотворительный фонд "Единый центр поддержки" сообщил об отправке из региона военнослужащим в зоне СВО и детскому дому в Лисичанске очередного груза с гуманитарной помощью массой более 5 тонн. В том числе отправлены домашняя каша с мясом, приготовленная волонтерами в автоклаве, и сало с чесноком.

https://ria.ru/20241104/volontery-1981829658.html

пермь

лисичанск

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пермь, лисичанск, сво