https://ria.ru/20241108/svo-1982662869.html

ВС России нанесли удары по украинским бригадам в Курской области

ВС России нанесли удары по украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 08.11.2024

ВС России нанесли удары по украинским бригадам в Курской области

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных в районах Курской области,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:30

2024-11-08T14:30

2024-11-08T14:30

специальная военная операция на украине

курская область

украина

александрия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982396632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad744a6a3b793050f4f299c403001b42.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных в районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловое, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Свердликово, Плёхово, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.

https://ria.ru/20241108/vsu-1982585147.html

курская область

украина

александрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, украина, александрия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)