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ВС России нанесли удары по украинским бригадам в Курской области
ВС России нанесли удары по украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 08.11.2024
ВС России нанесли удары по украинским бригадам в Курской области
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных в районах Курской области,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:30
2024-11-08T14:30
2024-11-08T14:30
специальная военная операция на украине
курская область
украина
александрия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных в районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловое, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Свердликово, Плёхово, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.
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курская область, украина, александрия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Александрия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удары по украинским бригадам в Курской области
Минобороны: российские военные уничтожили 12 украинских бригад в Курской области