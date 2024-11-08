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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.11.2024
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12:41 08.11.2024 (обновлено: 12:42 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/svo-1982633273.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли в течение недели огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 470 военных, две боевые РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:41
2024-11-08T12:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли в течение недели огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 470 военных, две боевые бронированные машины, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

МО: ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действий группировки "Днепр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли в течение недели огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 470 военных, две боевые бронированные машины, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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