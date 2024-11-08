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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли в течение недели огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 470 военных, две боевые РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:41
2024-11-08T12:41
2024-11-08T12:42
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли в течение недели огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 470 военных, две боевые бронированные машины, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
МО: ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действий группировки "Днепр"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли в течение недели огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 470 военных, две боевые бронированные машины, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.