https://ria.ru/20241108/svo-1982633273.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли в течение недели огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 470 военных, две боевые РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:41

2024-11-08T12:41

2024-11-08T12:42

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли в течение недели огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 470 военных, две боевые бронированные машины, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241108/arsenal-1982620116.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире