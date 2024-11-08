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Группировка "Запад" отразила 32 контратаки ВСУ за неделю
Группировка "Запад" отразила 32 контратаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
Группировка "Запад" отразила 32 контратаки ВСУ за неделю
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад и отразила 32 контратаки, противник потерял более 3160... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:40
2024-11-08T12:40
2024-11-08T12:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад и отразила 32 контратаки, противник потерял более 3160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, и четырех бригад теробороны. Отражены 32 контратаки подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 2 по 8 ноября."Противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 производства США и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами.Как напомнили в российском ведомстве, подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Першотравневое Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила 32 контратаки ВСУ за неделю
Минобороны: группировка "Запад" отразила 32 контратаки ВСУ за неделю