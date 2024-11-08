https://ria.ru/20241108/svo-1982633026.html

Группировка "Запад" отразила 32 контратаки ВСУ за неделю

Группировка "Запад" отразила 32 контратаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 08.11.2024

Группировка "Запад" отразила 32 контратаки ВСУ за неделю

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад и отразила 32 контратаки, противник потерял более 3160... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:40

2024-11-08T12:40

2024-11-08T12:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад и отразила 32 контратаки, противник потерял более 3160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, и четырех бригад теробороны. Отражены 32 контратаки подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 2 по 8 ноября."Противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 производства США и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами.Как напомнили в российском ведомстве, подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Першотравневое Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)