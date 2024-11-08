https://ria.ru/20241108/svo-1982632098.html

Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных

Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных - РИА Новости, 08.11.2024

Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных

За прошедшую неделю в зоне спецоперации сдались в плен почти пять десятков украинских солдат, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:39

2024-11-08T12:39

2024-11-08T13:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За прошедшую неделю в зоне спецоперации сдались в плен почти пять десятков украинских солдат, сообщило Минобороны."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих", — говорится в сводке. Кроме того, по информации военного ведомства, с 2 по 8 ноября российские войска нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить предприятия украинского военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и дронов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также бронетехнику во время погрузки на железнодорожный транспорт.Группировки войск в то же время освободили шесть населенных пунктов: Першотравневое в Харьковской области, Антоновку, Кураховку, Вишневое, Кременную Балку и Максимовку в ДНР.За неделю ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982642292.html

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, безопасность