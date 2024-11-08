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Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 08.11.2024 (обновлено: 13:57 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/svo-1982632098.html
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных - РИА Новости, 08.11.2024
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
За прошедшую неделю в зоне спецоперации сдались в плен почти пять десятков украинских солдат, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:39
2024-11-08T13:57
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За прошедшую неделю в зоне спецоперации сдались в плен почти пять десятков украинских солдат, сообщило Минобороны."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих", — говорится в сводке. Кроме того, по информации военного ведомства, с 2 по 8 ноября российские войска нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить предприятия украинского военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и дронов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также бронетехнику во время погрузки на железнодорожный транспорт.Группировки войск в то же время освободили шесть населенных пунктов: Першотравневое в Харьковской области, Антоновку, Кураховку, Вишневое, Кременную Балку и Максимовку в ДНР.За неделю ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982642292.html
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Безопасность
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных

Минобороны: 47 украинских военных сдались в плен за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За прошедшую неделю в зоне спецоперации сдались в плен почти пять десятков украинских солдат, сообщило Минобороны.
«
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих", — говорится в сводке.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
На Украине пожаловались на ситуацию в ВСУ
Вчера, 13:19
Кроме того, по информации военного ведомства, с 2 по 8 ноября российские войска нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить предприятия украинского военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и дронов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также бронетехнику во время погрузки на железнодорожный транспорт.
Группировки войск в то же время освободили шесть населенных пунктов: Першотравневое в Харьковской области, Антоновку, Кураховку, Вишневое, Кременную Балку и Максимовку в ДНР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Зеленского убьют в любом случае
3 ноября, 08:00
За неделю ВСУ потеряли:
  • в зоне ответственности группировки "Север" — более 2020 человек убитыми и ранеными, девять танков, 20 БМП, в том числе шесть американских Bradley, 34 другие бронемашины, 66 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии;
  • в зоне ответственности группировки "Запад" — более 3160 военнослужащих, три танка, семь американских бронетранспортеров М113 и пять других бронемашин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов боеприпасов;
  • в зоне ответственности Южной группировки — не менее 4420 солдат, четыре боевые бронемашины, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, из них 12 западного производства, десять станций радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов;
  • в зоне ответственности группировки "Центр" — свыше 3440 военнослужащих, два танка, 27 бронемашин, из них пять американских бронетранспортеров М113, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля;
  • в зоне ответственности группировки "Восток" — примерно 820 человек, три танка, 13 бронемашин, 34 автомобиля и девять натовских самоходных артиллерийских установок;
  • в зоне ответственности группировки "Днепр" — около 470 военнослужащих, две бронемашины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и шесть складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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