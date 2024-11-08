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Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ
Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка в ДНР, отразили 61 атаку, ВСУ... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:38
2024-11-08T12:38
2024-11-08T12:46
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка в ДНР, отразили 61 атаку, ВСУ потеряли более 3440 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отразили 61 контратаку противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери украинских войск составили свыше 3440 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ
МО: ВСУ потеряли 3440 военных в зоне действий группировки "Центр"