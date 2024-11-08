https://ria.ru/20241108/svo-1982631746.html

Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ

Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024

Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка в ДНР, отразили 61 атаку, ВСУ... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:38

2024-11-08T12:38

2024-11-08T12:46

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка в ДНР, отразили 61 атаку, ВСУ потеряли более 3440 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отразили 61 контратаку противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери украинских войск составили свыше 3440 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля.

https://ria.ru/20241108/vsu-1982585147.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сша