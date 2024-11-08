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Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
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12:38 08.11.2024 (обновлено: 12:46 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/svo-1982631746.html
Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ
Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка в ДНР, отразили 61 атаку, ВСУ... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:38
2024-11-08T12:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка в ДНР, отразили 61 атаку, ВСУ потеряли более 3440 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отразили 61 контратаку противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери украинских войск составили свыше 3440 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля.
https://ria.ru/20241108/vsu-1982585147.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Группировка "Центр" отразила 61 контратаку ВСУ

МО: ВСУ потеряли 3440 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка в ДНР, отразили 61 атаку, ВСУ потеряли более 3440 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отразили 61 контратаку противника", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, потери украинских войск составили свыше 3440 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
СМИ узнали об отчаянном поступке солдат ВСУ
Вчера, 09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)США
 
 
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