https://ria.ru/20241108/svo-1982631505.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 08.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ за неделю потеряли более 2020 военных в зоне действий российской группировки войск "Север, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:38

2024-11-08T12:38

2024-11-08T12:44

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2020 военных в зоне действий российской группировки войск "Север, сообщило министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады спецназначения ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии, отмечает МО РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, девять танков, 20 боевых машин пехоты, в том числе шесть боевых машин пехоты Bradley производства США, 34 других боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - указывает МО РФ.

https://ria.ru/20241108/svo-1982633026.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, курская область, сша, безопасность