https://ria.ru/20241108/sud-1982738790.html
"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования
"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования - РИА Новости, 08.11.2024
"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования
Суд в Москве запретил авиакомпании "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования, сообщает управление Роспотребнадзора по Астраханской области. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:01
2024-11-08T18:01
2024-11-08T18:01
москва
астраханская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московский городской суд
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Москве запретил авиакомпании "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования, сообщает управление Роспотребнадзора по Астраханской области. "Суд апелляционной инстанции по иску управления Роспотребнадзора по Астраханской области запретил авиаперевозчику ООО "Авиакомпания "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования путем заранее проставленной "галочки" в договоре", - говорится в сообщении. Так, ведомство обратилось в Щербинский районный суд Москвы с иском в защиту неопределенного круга потребителей к ООО "Авиакомпания "Победа" "о прекращении действий по навязыванию договоров страхования при покупке авиабилетов дистанционным способом". В марте 2023 года суд в удовлетворении требования Роспотребнадзора отказал. Ведомство подало апелляционную жалобу. "По результатам рассмотрения Московский городской суд признал незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг", - сказано в сообщении. Решение вступило в законную силу.
https://ria.ru/20240829/pobeda-1969346789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, астраханская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский городской суд, общество
Москва, Астраханская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Московский городской суд, Общество
"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования
Суд запретил авиакомпании "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования