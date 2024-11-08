Рейтинг@Mail.ru
"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/sud-1982738790.html
"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования
"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования - РИА Новости, 08.11.2024
"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования
Суд в Москве запретил авиакомпании "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования, сообщает управление Роспотребнадзора по Астраханской области. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:01
2024-11-08T18:01
москва
астраханская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московский городской суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731780269_0:71:3384:1974_1920x0_80_0_0_5ef10330c2c53610f43508101255f73e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Москве запретил авиакомпании "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования, сообщает управление Роспотребнадзора по Астраханской области. "Суд апелляционной инстанции по иску управления Роспотребнадзора по Астраханской области запретил авиаперевозчику ООО "Авиакомпания "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования путем заранее проставленной "галочки" в договоре", - говорится в сообщении. Так, ведомство обратилось в Щербинский районный суд Москвы с иском в защиту неопределенного круга потребителей к ООО "Авиакомпания "Победа" "о прекращении действий по навязыванию договоров страхования при покупке авиабилетов дистанционным способом". В марте 2023 года суд в удовлетворении требования Роспотребнадзора отказал. Ведомство подало апелляционную жалобу. "По результатам рассмотрения Московский городской суд признал незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг", - сказано в сообщении. Решение вступило в законную силу.
https://ria.ru/20240829/pobeda-1969346789.html
москва
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731780269_0:0:2632:1974_1920x0_80_0_0_87217aa64b594d42d4c9eba162c574bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, астраханская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский городской суд, общество
Москва, Астраханская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Московский городской суд, Общество
"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования

Суд запретил авиакомпании "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолёт авиакомпании "Победа"
Самолёт авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Самолёт авиакомпании "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Москве запретил авиакомпании "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования, сообщает управление Роспотребнадзора по Астраханской области.
«
"Суд апелляционной инстанции по иску управления Роспотребнадзора по Астраханской области запретил авиаперевозчику ООО "Авиакомпания "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования путем заранее проставленной "галочки" в договоре", - говорится в сообщении.
Так, ведомство обратилось в Щербинский районный суд Москвы с иском в защиту неопределенного круга потребителей к ООО "Авиакомпания "Победа" "о прекращении действий по навязыванию договоров страхования при покупке авиабилетов дистанционным способом". В марте 2023 года суд в удовлетворении требования Роспотребнадзора отказал.
Ведомство подало апелляционную жалобу. "По результатам рассмотрения Московский городской суд признал незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг", - сказано в сообщении. Решение вступило в законную силу.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Росавиация проверит подход "Победы" к планированию расхода топлива
29 августа, 22:58
 
МоскваАстраханская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московский городской судОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала