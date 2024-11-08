https://ria.ru/20241108/sud-1982738790.html

"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования

"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования - РИА Новости, 08.11.2024

"Победе" запретили навязывать дополнительные услуги страхования

Суд в Москве запретил авиакомпании "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования, сообщает управление Роспотребнадзора по Астраханской области. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:01

2024-11-08T18:01

2024-11-08T18:01

москва

астраханская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московский городской суд

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Москве запретил авиакомпании "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования, сообщает управление Роспотребнадзора по Астраханской области. "Суд апелляционной инстанции по иску управления Роспотребнадзора по Астраханской области запретил авиаперевозчику ООО "Авиакомпания "Победа" навязывать дополнительные услуги страхования путем заранее проставленной "галочки" в договоре", - говорится в сообщении. Так, ведомство обратилось в Щербинский районный суд Москвы с иском в защиту неопределенного круга потребителей к ООО "Авиакомпания "Победа" "о прекращении действий по навязыванию договоров страхования при покупке авиабилетов дистанционным способом". В марте 2023 года суд в удовлетворении требования Роспотребнадзора отказал. Ведомство подало апелляционную жалобу. "По результатам рассмотрения Московский городской суд признал незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг", - сказано в сообщении. Решение вступило в законную силу.

https://ria.ru/20240829/pobeda-1969346789.html

москва

астраханская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, астраханская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский городской суд, общество