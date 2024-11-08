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Двух жителей Тюмени будут судить за бандитизм - РИА Новости, 08.11.2024
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09:44 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/sud-1982592850.html
Двух жителей Тюмени будут судить за бандитизм
Двух жителей Тюмени будут судить за бандитизм - РИА Новости, 08.11.2024
Двух жителей Тюмени будут судить за бандитизм
Суд в Тюмени рассмотрит уголовные дела о бандитизме и похищении людей, их фигурантами стали два местных жителя, обвиняемых в нападении на трех человек, которые, РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:44
2024-11-08T09:44
происшествия
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Суд в Тюмени рассмотрит уголовные дела о бандитизме и похищении людей, их фигурантами стали два местных жителя, обвиняемых в нападении на трех человек, которые, по их мнению, занимались незаконным сбытом наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области в Telegram-канале. "Прокуратура Тюменской области направила в суд два уголовных дела о бандитизме и похищении человека… Обвинительное заключение по уголовным делам утверждено в отношении двух местных жителей в возрасте 24 и 35 лет… В результате незаконных действий членов вооруженной банды троим потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 750 тысяч рублей", - следует из сообщения. По версии следствия, обвиняемые вместе с организатором вооруженной группы с октября 2022 года по март 2023 года совершали нападения на людей, которые, по их мнению, занимались незаконным сбытом наркотиков. Они назначали своим жертвам встречи под различными предлогами, вывозили их на автомобиле в малолюдные места, где под угрозой травматического пистолета требовали деньги, забирали телефоны, с помощью банковских приложений переводили себе деньги с их счетов и оформляли на них микрозаймы. После этого заставляли потерпевших на камеру признаваться в наркоторговле и угрожали распространить видео, если те обратятся в полицию. Сообщается, что 36-летний организатор банды скрылся от следствия и объявлен в розыск. Двум ее участникам, дела которых рассмотрит Тюменский областной суд, в зависимости от роли, грозит наказание за участие в банде и в совершаемых ею нападениях, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и вымогательство.
https://ria.ru/20241025/balakovo-1979987347.html
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происшествия, тюменская область, тюмень
Происшествия, Тюменская область, Тюмень
Двух жителей Тюмени будут судить за бандитизм

Двух жителей Тюмени будут судить по обвинению в бандитизме и похищении людей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Суд в Тюмени рассмотрит уголовные дела о бандитизме и похищении людей, их фигурантами стали два местных жителя, обвиняемых в нападении на трех человек, которые, по их мнению, занимались незаконным сбытом наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области в Telegram-канале.
"Прокуратура Тюменской области направила в суд два уголовных дела о бандитизме и похищении человека… Обвинительное заключение по уголовным делам утверждено в отношении двух местных жителей в возрасте 24 и 35 лет… В результате незаконных действий членов вооруженной банды троим потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 750 тысяч рублей", - следует из сообщения.
По версии следствия, обвиняемые вместе с организатором вооруженной группы с октября 2022 года по март 2023 года совершали нападения на людей, которые, по их мнению, занимались незаконным сбытом наркотиков. Они назначали своим жертвам встречи под различными предлогами, вывозили их на автомобиле в малолюдные места, где под угрозой травматического пистолета требовали деньги, забирали телефоны, с помощью банковских приложений переводили себе деньги с их счетов и оформляли на них микрозаймы. После этого заставляли потерпевших на камеру признаваться в наркоторговле и угрожали распространить видео, если те обратятся в полицию.
Сообщается, что 36-летний организатор банды скрылся от следствия и объявлен в розыск. Двум ее участникам, дела которых рассмотрит Тюменский областной суд, в зависимости от роли, грозит наказание за участие в банде и в совершаемых ею нападениях, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и вымогательство.
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