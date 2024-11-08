https://ria.ru/20241108/stroitelstvo-1982637661.html

Здание геронтологического центра сдадут в Липецкой области в этом году

Здание геронтологического центра сдадут в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 08.11.2024

Здание геронтологического центра сдадут в Липецкой области в этом году

В Липецкой области завершают строительство нового корпуса Введенского геронтологического центра, сдача которого запланирована в конце 2024 года, сообщил глава... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:55

2024-11-08T12:55

2024-11-08T12:55

липецкая область

игорь артамонов

строительство

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ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. В Липецкой области завершают строительство нового корпуса Введенского геронтологического центра, сдача которого запланирована в конце 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что строительство здания ведется в рамках нацпроекта "Демография". Корпус рассчитан на 50 человек. Он будет оборудован системой "Умный дом", что значительно облегчит жизнь подопечных центра. По словам Артамонова, система сможет обеспечить безопасность людей, будет включать и выключать свет или телевизор, поможет вызвать сотрудника. В жилых комнатах поставят многофункциональные кровати. Специальная система подъема и перемещения позволит легко ухаживать за лежачими. "Такого объекта в социальной сфере Липецкой области еще не было. Новый корпус Введенского геронтологического центра строится рекордными темпами. Он станет самым современным и функциональным объектом соцзащиты в нашем регионе", – отметил Артамонов. Губернатор добавил, что сдача нового корпуса геронтологического центра запланирована в конце этого года, в настоящий момент в здании идут отделочные работы.

https://ria.ru/20241107/sotspodderzhka-1982421631.html

https://ria.ru/20241107/remont-1982412083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, строительство