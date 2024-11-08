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Здание геронтологического центра сдадут в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 08.11.2024
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Липецкая область
 
12:55 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/stroitelstvo-1982637661.html
Здание геронтологического центра сдадут в Липецкой области в этом году
Здание геронтологического центра сдадут в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 08.11.2024
Здание геронтологического центра сдадут в Липецкой области в этом году
В Липецкой области завершают строительство нового корпуса Введенского геронтологического центра, сдача которого запланирована в конце 2024 года, сообщил глава... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:55
2024-11-08T12:55
липецкая область
игорь артамонов
строительство
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ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. В Липецкой области завершают строительство нового корпуса Введенского геронтологического центра, сдача которого запланирована в конце 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что строительство здания ведется в рамках нацпроекта "Демография". Корпус рассчитан на 50 человек. Он будет оборудован системой "Умный дом", что значительно облегчит жизнь подопечных центра. По словам Артамонова, система сможет обеспечить безопасность людей, будет включать и выключать свет или телевизор, поможет вызвать сотрудника. В жилых комнатах поставят многофункциональные кровати. Специальная система подъема и перемещения позволит легко ухаживать за лежачими. "Такого объекта в социальной сфере Липецкой области еще не было. Новый корпус Введенского геронтологического центра строится рекордными темпами. Он станет самым современным и функциональным объектом соцзащиты в нашем регионе", – отметил Артамонов. Губернатор добавил, что сдача нового корпуса геронтологического центра запланирована в конце этого года, в настоящий момент в здании идут отделочные работы.
https://ria.ru/20241107/sotspodderzhka-1982421631.html
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игорь артамонов, строительство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Строительство

Здание геронтологического центра сдадут в Липецкой области в этом году

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиСтроительство геронтологического центра в Липецкой области
Строительство геронтологического центра в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Строительство геронтологического центра в Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. В Липецкой области завершают строительство нового корпуса Введенского геронтологического центра, сдача которого запланирована в конце 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он рассказал, что строительство здания ведется в рамках нацпроекта "Демография". Корпус рассчитан на 50 человек. Он будет оборудован системой "Умный дом", что значительно облегчит жизнь подопечных центра.
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По словам Артамонова, система сможет обеспечить безопасность людей, будет включать и выключать свет или телевизор, поможет вызвать сотрудника. В жилых комнатах поставят многофункциональные кровати. Специальная система подъема и перемещения позволит легко ухаживать за лежачими.
"Такого объекта в социальной сфере Липецкой области еще не было. Новый корпус Введенского геронтологического центра строится рекордными темпами. Он станет самым современным и функциональным объектом соцзащиты в нашем регионе", – отметил Артамонов.
Губернатор добавил, что сдача нового корпуса геронтологического центра запланирована в конце этого года, в настоящий момент в здании идут отделочные работы.
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Липецкая областьИгорь АртамоновСтроительство
 
 
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