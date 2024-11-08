https://ria.ru/20241108/stikh-1982567821.html

В Венесуэле дети прочитали Чернышенко стихотворение из "Брата 2" на русском

В Венесуэле дети прочитали Чернышенко стихотворение из "Брата 2" на русском - РИА Новости, 08.11.2024

В Венесуэле дети прочитали Чернышенко стихотворение из "Брата 2" на русском

Ученики Центра открытого образования и изучения русского языка в Венесуэле прочитали вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко стихотворение Владимира Орлова "Я... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T03:31

2024-11-08T03:31

2024-11-08T11:15

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венесуэла

каракас

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дмитрий чернышенко

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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Ученики Центра открытого образования и изучения русского языка в Венесуэле прочитали вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко стихотворение Владимира Орлова "Я узнал, что у меня есть огромная семья…", передает корреспондент РИА Новости. Зампред правительства находится с рабочим визитом в Каракасе. В ходе осмотра Центра открытого образования и изучения русского языка Чернышенко пообщался с учащимися, отметив, что в будущем они станут высококвалифицированными специалистами. Кроме того, российская делегация привезла в Венесуэлу пособия по изучению русского языка и различную сувенирную продукцию. Ранее вице-премьер РФ предложил выдавать гранты гражданам Венесуэлы, которые преподают и продвигают в республике русский язык. Также с 2025 года студентам республики будут выданы гранты на обучение в России. "В общей сложности в следующем году мы планируем поддержать более двух тысяч наиболее талантливых студентов", - сказал Чернышенко в ходе заседания Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня в расширенном составе.

https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982564459.html

https://ria.ru/20241031/venesuela-1981027995.html

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общество, венесуэла, каракас, россия, дмитрий чернышенко