https://ria.ru/20241108/ssha-1982752513.html

США удвоят расходы на противодействие беспилотникам

США удвоят расходы на противодействие беспилотникам - РИА Новости, 08.11.2024

США удвоят расходы на противодействие беспилотникам

Министерство обороны США удвоит расходы на программу создания систем противодействия беспилотникам в рамках бюджета на помощь союзникам, включая Украину, доведя РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:17

2024-11-08T19:17

2024-11-08T19:37

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США удвоит расходы на программу создания систем противодействия беспилотникам в рамках бюджета на помощь союзникам, включая Украину, доведя размер трат почти до 2 миллиардов долларов, следует из уведомления Пентагона. "Целью действия по закупке является увеличение потолка контракта по противодействию беспилотным системам для партнерской интеграции с 967,5 миллиона долларов до 1,9 миллиарда долларов", - указано в опубликованной тендерной документации. Средства будут выделены в рамках одобренного ранее в 2024 году дополнительного бюджета на цели национальной безопасности США, включая финансирование Украины и Израиля. Как объясняется в уведомлении, рост расходов связан с "текущей обстановкой высокой угрозы, которая ведет к увеличению масштабов сил защиты", а также необходимостью ускорить внедрение систем борьбы с беспилотниками за пределами американской территории.

https://ria.ru/20241102/pentagon-1981394654.html

сша

украина

израиль

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в мире, сша, украина, израиль, министерство обороны сша