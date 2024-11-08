https://ria.ru/20241108/ssha-1982752513.html
США удвоят расходы на противодействие беспилотникам
США удвоят расходы на противодействие беспилотникам - РИА Новости, 08.11.2024
США удвоят расходы на противодействие беспилотникам
Министерство обороны США удвоит расходы на программу создания систем противодействия беспилотникам в рамках бюджета на помощь союзникам, включая Украину, доведя РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:17
2024-11-08T19:17
2024-11-08T19:37
в мире
сша
украина
израиль
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США удвоит расходы на программу создания систем противодействия беспилотникам в рамках бюджета на помощь союзникам, включая Украину, доведя размер трат почти до 2 миллиардов долларов, следует из уведомления Пентагона. "Целью действия по закупке является увеличение потолка контракта по противодействию беспилотным системам для партнерской интеграции с 967,5 миллиона долларов до 1,9 миллиарда долларов", - указано в опубликованной тендерной документации. Средства будут выделены в рамках одобренного ранее в 2024 году дополнительного бюджета на цели национальной безопасности США, включая финансирование Украины и Израиля. Как объясняется в уведомлении, рост расходов связан с "текущей обстановкой высокой угрозы, которая ведет к увеличению масштабов сил защиты", а также необходимостью ускорить внедрение систем борьбы с беспилотниками за пределами американской территории.
https://ria.ru/20241102/pentagon-1981394654.html
сша
украина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, израиль, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Израиль, Министерство обороны США
США удвоят расходы на противодействие беспилотникам
Пентагон: США удвоят расходы на создание систем противодействия беспилотникам
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США удвоит расходы на программу создания систем противодействия беспилотникам в рамках бюджета на помощь союзникам, включая Украину, доведя размер трат почти до 2 миллиардов долларов, следует из уведомления Пентагона.
"Целью действия по закупке является увеличение потолка контракта по противодействию беспилотным системам для партнерской интеграции с 967,5 миллиона долларов до 1,9 миллиарда долларов", - указано в опубликованной тендерной документации.
Средства будут выделены в рамках одобренного ранее в 2024 году дополнительного бюджета на цели национальной безопасности США
, включая финансирование Украины и Израиля
.
Как объясняется в уведомлении, рост расходов связан с "текущей обстановкой высокой угрозы, которая ведет к увеличению масштабов сил защиты", а также необходимостью ускорить внедрение систем борьбы с беспилотниками за пределами американской территории.