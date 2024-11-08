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США удвоят расходы на противодействие беспилотникам - РИА Новости, 08.11.2024
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19:17 08.11.2024 (обновлено: 19:37 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/ssha-1982752513.html
США удвоят расходы на противодействие беспилотникам
США удвоят расходы на противодействие беспилотникам - РИА Новости, 08.11.2024
США удвоят расходы на противодействие беспилотникам
Министерство обороны США удвоит расходы на программу создания систем противодействия беспилотникам в рамках бюджета на помощь союзникам, включая Украину, доведя РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:17
2024-11-08T19:37
в мире
сша
украина
израиль
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США удвоит расходы на программу создания систем противодействия беспилотникам в рамках бюджета на помощь союзникам, включая Украину, доведя размер трат почти до 2 миллиардов долларов, следует из уведомления Пентагона. "Целью действия по закупке является увеличение потолка контракта по противодействию беспилотным системам для партнерской интеграции с 967,5 миллиона долларов до 1,9 миллиарда долларов", - указано в опубликованной тендерной документации. Средства будут выделены в рамках одобренного ранее в 2024 году дополнительного бюджета на цели национальной безопасности США, включая финансирование Украины и Израиля. Как объясняется в уведомлении, рост расходов связан с "текущей обстановкой высокой угрозы, которая ведет к увеличению масштабов сил защиты", а также необходимостью ускорить внедрение систем борьбы с беспилотниками за пределами американской территории.
https://ria.ru/20241102/pentagon-1981394654.html
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в мире, сша, украина, израиль, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Израиль, Министерство обороны США
США удвоят расходы на противодействие беспилотникам

Пентагон: США удвоят расходы на создание систем противодействия беспилотникам

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США удвоит расходы на программу создания систем противодействия беспилотникам в рамках бюджета на помощь союзникам, включая Украину, доведя размер трат почти до 2 миллиардов долларов, следует из уведомления Пентагона.
"Целью действия по закупке является увеличение потолка контракта по противодействию беспилотным системам для партнерской интеграции с 967,5 миллиона долларов до 1,9 миллиарда долларов", - указано в опубликованной тендерной документации.
Средства будут выделены в рамках одобренного ранее в 2024 году дополнительного бюджета на цели национальной безопасности США, включая финансирование Украины и Израиля.
Как объясняется в уведомлении, рост расходов связан с "текущей обстановкой высокой угрозы, которая ведет к увеличению масштабов сил защиты", а также необходимостью ускорить внедрение систем борьбы с беспилотниками за пределами американской территории.
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