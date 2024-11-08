Республиканцы увеличивают свое большинство в сенате, пишут NBC News
NBC News: республиканская партия США увеличивает свое большинство в сенате
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Республиканской партии США удается еще больше увеличить свое большинство в сенате, а также приблизиться к контролю над палатой представителей, свидетельствует прогноз NBC News.
Как следует из расчета телеканала, на данный момент однопартийцы победившего на президентских выборах Дональда Трампа обеспечили себе уже 53 кресла в сенате в то время, как представители Демократической партии занимают только 44 места. Не распределены остаются три кресла из общего количества в 100.
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В палате представителей республиканцы уже занимают 211 мест, на 11 кресел опережая демократов. Для контроля над нижней палатой американского конгресса одной из партий необходимо набрать не менее 218 мест из 435.
Если соратники Трампа смогут занять большинство в палате представителей, то Республиканская партия США возьмет под контроль исполнительную и законодательную ветви власти по меньшей мере на ближайшие два года - до очередных промежуточных выборов в Капитолий.
Одновременно с президентскими выборами в США проходили и выборы в Конгресс, в ходе которых распределятся все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате. Итоги голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в Конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.