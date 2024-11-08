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В США запретили программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам

В США запретили программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам - РИА Новости, 08.11.2024

В США запретили программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам

Суд в США запретил программу действующей администрации во главе с Джо Байденом по ускоренному предоставлению гражданства нелегалам после заключения брака с... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:47

2024-11-08T17:47

2024-11-08T17:47

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Суд в США запретил программу действующей администрации во главе с Джо Байденом по ускоренному предоставлению гражданства нелегалам после заключения брака с американскими гражданами, сообщает CBS News. "Судья окружного суда счел, что программа нарушает иммиграционный закон США, согласившись с иском Техаса и десятка других штатов", - говорится в сообщении. Там отмечается, что речь идет о программе Белого дома, которая позволила бы нелегалам жениться на гражданах США и получить ускоренный путь к гражданству. Объявленная в июне этого года программа "Сохраним семьи вместе" могла обеспечить путь к гражданству около полумиллиона нелегалов, говорится в сообщении. Состоящим в браке с американскими гражданами нелегалам после 10 лет жизни в США предлагалось дать право на работу и иммунитет от депортации, а также получить грин-карту и через три года - гражданство, уточняет телеканал. Отмечается, что у состоящих в браке с американцами и сейчас есть право на получение вида на жительство, но для его получения нужно выехать их страны, а для находившихся в США нелегально есть угроза запрета на возвращение сроком от трех до 10 лет. Программа демократической администрации предполагала, что для получения грин-карты выезжать не придется, говорится в сообщении. По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел соперницу от демократов Камалу Харрис. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность. Борьба с нелегалами была краеугольным камнем его кампании, а после инаугурации он обещал провести массовую депортацию.

https://ria.ru/20241023/bayden-1979463268.html

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в мире, сша, техас, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024