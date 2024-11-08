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В США запретили программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам - РИА Новости, 08.11.2024
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17:47 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ssha-1982736737.html
В США запретили программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам
В США запретили программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам - РИА Новости, 08.11.2024
В США запретили программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам
Суд в США запретил программу действующей администрации во главе с Джо Байденом по ускоренному предоставлению гражданства нелегалам после заключения брака с... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:47
2024-11-08T17:47
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Суд в США запретил программу действующей администрации во главе с Джо Байденом по ускоренному предоставлению гражданства нелегалам после заключения брака с американскими гражданами, сообщает CBS News. "Судья окружного суда счел, что программа нарушает иммиграционный закон США, согласившись с иском Техаса и десятка других штатов", - говорится в сообщении. Там отмечается, что речь идет о программе Белого дома, которая позволила бы нелегалам жениться на гражданах США и получить ускоренный путь к гражданству. Объявленная в июне этого года программа "Сохраним семьи вместе" могла обеспечить путь к гражданству около полумиллиона нелегалов, говорится в сообщении. Состоящим в браке с американскими гражданами нелегалам после 10 лет жизни в США предлагалось дать право на работу и иммунитет от депортации, а также получить грин-карту и через три года - гражданство, уточняет телеканал. Отмечается, что у состоящих в браке с американцами и сейчас есть право на получение вида на жительство, но для его получения нужно выехать их страны, а для находившихся в США нелегально есть угроза запрета на возвращение сроком от трех до 10 лет. Программа демократической администрации предполагала, что для получения грин-карты выезжать не придется, говорится в сообщении. По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел соперницу от демократов Камалу Харрис. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность. Борьба с нелегалами была краеугольным камнем его кампании, а после инаугурации он обещал провести массовую депортацию.
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в мире, сша, техас, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Техас, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В США запретили программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам

CBS: суд запретил программу Байдена по выдаче гражданства нелегалам через брак

© AP Photo / Gregory BullСотрудник пограничного патруля
Сотрудник пограничного патруля - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Gregory Bull
Сотрудник пограничного патруля . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Суд в США запретил программу действующей администрации во главе с Джо Байденом по ускоренному предоставлению гражданства нелегалам после заключения брака с американскими гражданами, сообщает CBS News.
"Судья окружного суда счел, что программа нарушает иммиграционный закон США, согласившись с иском Техаса и десятка других штатов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что речь идет о программе Белого дома, которая позволила бы нелегалам жениться на гражданах США и получить ускоренный путь к гражданству.
Объявленная в июне этого года программа "Сохраним семьи вместе" могла обеспечить путь к гражданству около полумиллиона нелегалов, говорится в сообщении. Состоящим в браке с американскими гражданами нелегалам после 10 лет жизни в США предлагалось дать право на работу и иммунитет от депортации, а также получить грин-карту и через три года - гражданство, уточняет телеканал. Отмечается, что у состоящих в браке с американцами и сейчас есть право на получение вида на жительство, но для его получения нужно выехать их страны, а для находившихся в США нелегально есть угроза запрета на возвращение сроком от трех до 10 лет. Программа демократической администрации предполагала, что для получения грин-карты выезжать не придется, говорится в сообщении.
По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел соперницу от демократов Камалу Харрис. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность. Борьба с нелегалами была краеугольным камнем его кампании, а после инаугурации он обещал провести массовую депортацию.
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В миреСШАТехасДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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