В США запретили программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам
CBS: суд запретил программу Байдена по выдаче гражданства нелегалам через брак
© AP Photo / Gregory BullСотрудник пограничного патруля
© AP Photo / Gregory Bull
Сотрудник пограничного патруля . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Суд в США запретил программу действующей администрации во главе с Джо Байденом по ускоренному предоставлению гражданства нелегалам после заключения брака с американскими гражданами, сообщает CBS News.
"Судья окружного суда счел, что программа нарушает иммиграционный закон США, согласившись с иском Техаса и десятка других штатов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что речь идет о программе Белого дома, которая позволила бы нелегалам жениться на гражданах США и получить ускоренный путь к гражданству.
Объявленная в июне этого года программа "Сохраним семьи вместе" могла обеспечить путь к гражданству около полумиллиона нелегалов, говорится в сообщении. Состоящим в браке с американскими гражданами нелегалам после 10 лет жизни в США предлагалось дать право на работу и иммунитет от депортации, а также получить грин-карту и через три года - гражданство, уточняет телеканал. Отмечается, что у состоящих в браке с американцами и сейчас есть право на получение вида на жительство, но для его получения нужно выехать их страны, а для находившихся в США нелегально есть угроза запрета на возвращение сроком от трех до 10 лет. Программа демократической администрации предполагала, что для получения грин-карты выезжать не придется, говорится в сообщении.
По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел соперницу от демократов Камалу Харрис. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность. Борьба с нелегалами была краеугольным камнем его кампании, а после инаугурации он обещал провести массовую депортацию.
Генпрокурор Техаса подал в суд на Байдена
23 октября, 05:44