Штабы Харрис и Байдена винят друг друга в провале демократов, пишет Axios
Axios: команды Харрис и Байдена обвиняют друг друга в провале на выборах
Президент США Джо Байден и Камала Харрис . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Команды вице-президента США Камалы Харрис и главы Белого дома Джо Байдена обвиняют друг друга в провале демократов на президентских выборах, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Тыкающие друг в друга пальцем советники вице-президента Харрис и президента Байдена сходятся в одном - победа (Дональда) Трампа на выборах является виной кого-то из них", - говорится в публикации портала, побеседовавшего с десятком сотрудников штаба Харрис и Белого дома.
Команда Харрис утверждает, что ее предвыборная кампания, которая длилась всего 107 дней, была "практически безупречна", и вся вина за провал Демократической партии на выборах лежит на низких рейтингах одобрения Байдена, его советниках и слишком позднем решении покинуть гонку. В то же время советники президента считают, что виновата сама Харрис, которая отодвинула Байдена "на второй план", практически не позволяя ему принимать участие в ее предвыборной кампании.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.