Рейтинг@Mail.ru
Кремль прокомментировал возможность потепления отношений с США - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 08.11.2024 (обновлено: 13:11 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/ssha-1982639278.html
Кремль прокомментировал возможность потепления отношений с США
Кремль прокомментировал возможность потепления отношений с США - РИА Новости, 08.11.2024
Кремль прокомментировал возможность потепления отношений с США
Говорить о потеплении в отношениях между Россией и США пока преждевременно говорить, "время конкретных шагов пока не настало", заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:03
2024-11-08T13:11
сша
дональд трамп
россия
nbc
выборы президента сша — 2024
дмитрий песков
камала харрис
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_0:0:3470:1952_1920x0_80_0_0_db956a9661b166b3f53d9e523cf553dd.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Говорить о потеплении в отношениях между Россией и США пока преждевременно говорить, "время конкретных шагов пока не настало", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о потеплении в отношениях между РФ и США на фоне победы на выборах Дональда Трампа.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_631:0:3362:2048_1920x0_80_0_0_880f6c7d4dee3908f652f2d9be338a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, россия, nbc, выборы президента сша — 2024, дмитрий песков, камала харрис, в мире
США, Дональд Трамп, Россия, NBC, Выборы президента США — 2024, Дмитрий Песков, Камала Харрис, В мире
Кремль прокомментировал возможность потепления отношений с США

Песков о потеплении отношений с США: об этом преждевременно говорить

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Говорить о потеплении в отношениях между Россией и США пока преждевременно говорить, "время конкретных шагов пока не настало", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о потеплении в отношениях между РФ и США на фоне победы на выборах Дональда Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Трамп запланировал выкрутить Путину руки
Вчера, 08:00
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
 
СШАДональд ТрампРоссияNBCВыборы президента США — 2024Дмитрий ПесковКамала ХаррисВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала