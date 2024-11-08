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Кремль прокомментировал возможность потепления отношений с США

Кремль прокомментировал возможность потепления отношений с США - РИА Новости, 08.11.2024

Кремль прокомментировал возможность потепления отношений с США

Говорить о потеплении в отношениях между Россией и США пока преждевременно говорить, "время конкретных шагов пока не настало", заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:03

2024-11-08T13:03

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Говорить о потеплении в отношениях между Россией и США пока преждевременно говорить, "время конкретных шагов пока не настало", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о потеплении в отношениях между РФ и США на фоне победы на выборах Дональда Трампа.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

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сша, дональд трамп, россия, nbc, выборы президента сша — 2024, дмитрий песков, камала харрис, в мире