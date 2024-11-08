Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США расследуют рассылку СМС с угрозами угнать темнокожих в рабство - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ssha-1982622429.html
СМИ: в США расследуют рассылку СМС с угрозами угнать темнокожих в рабство
СМИ: в США расследуют рассылку СМС с угрозами угнать темнокожих в рабство - РИА Новости, 08.11.2024
СМИ: в США расследуют рассылку СМС с угрозами угнать темнокожих в рабство
Силовики США в сотрудничестве с властями штатов расследуют массовую рассылку темнокожим гражданам текстовых сообщений, в которых им угрожают порабощением, пишет РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:47
2024-11-08T11:47
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
камала харрис
джо байден
фбр
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Силовики США в сотрудничестве с властями штатов расследуют массовую рассылку темнокожим гражданам текстовых сообщений, в которых им угрожают порабощением, пишет издание Washington Post. "ФБР и власти нескольких штатов расследуют расистские текстовые сообщения, разосланных на этой неделе темнокожим жителям по всей стране, - в них говорится, что их отправят трудиться на плантации в качестве рабов и собирать хлопок", - сообщает издание. В публикации отмечается, что рассылка затронула 12 штатов США и столицу Вашингтон. При этом издание подчеркивает, что точное число получивших угрозы на данный момент не установлено, как и отправитель сообщений, однако указывается, что в ряде случаев автор подписывался якобы как сторонник победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, либо как его администрация. Кэролайн Левитт, спикер президентской кампании Трампа, заявила изданию о непричастности команды к рассылке и назвала предположения об участии в ней "глупым и клеветническим обвинением". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240927/kaliforniya-1975075564.html
https://ria.ru/20241102/badenok-1981600169.html
https://ria.ru/20241105/tramp-1982043068.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, джо байден, фбр, nbc
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, ФБР, NBC
СМИ: в США расследуют рассылку СМС с угрозами угнать темнокожих в рабство

WP: в США расследуют рассылку СМС с угрозами угнать темнокожих граждан в рабство

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Силовики США в сотрудничестве с властями штатов расследуют массовую рассылку темнокожим гражданам текстовых сообщений, в которых им угрожают порабощением, пишет издание Washington Post.
"ФБР и власти нескольких штатов расследуют расистские текстовые сообщения, разосланных на этой неделе темнокожим жителям по всей стране, - в них говорится, что их отправят трудиться на плантации в качестве рабов и собирать хлопок", - сообщает издание.
Афроамериканцы держатся за руки на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Калифорнии подписали документ с извинениями перед афроамериканцами
27 сентября, 15:00
В публикации отмечается, что рассылка затронула 12 штатов США и столицу Вашингтон. При этом издание подчеркивает, что точное число получивших угрозы на данный момент не установлено, как и отправитель сообщений, однако указывается, что в ряде случаев автор подписывался якобы как сторонник победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, либо как его администрация.
Кэролайн Левитт, спикер президентской кампании Трампа, заявила изданию о непричастности команды к рассылке и назвала предположения об участии в ней "глупым и клеветническим обвинением".
Британский политик Кеми Баденок - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии
2 ноября, 18:45
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В США задержали мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников Трампа
5 ноября, 22:30
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденФБРNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала