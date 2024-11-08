СМИ: в США расследуют рассылку СМС с угрозами угнать темнокожих в рабство
WP: в США расследуют рассылку СМС с угрозами угнать темнокожих граждан в рабство
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Силовики США в сотрудничестве с властями штатов расследуют массовую рассылку темнокожим гражданам текстовых сообщений, в которых им угрожают порабощением, пишет издание Washington Post.
"ФБР и власти нескольких штатов расследуют расистские текстовые сообщения, разосланных на этой неделе темнокожим жителям по всей стране, - в них говорится, что их отправят трудиться на плантации в качестве рабов и собирать хлопок", - сообщает издание.
В Калифорнии подписали документ с извинениями перед афроамериканцами
27 сентября, 15:00
В публикации отмечается, что рассылка затронула 12 штатов США и столицу Вашингтон. При этом издание подчеркивает, что точное число получивших угрозы на данный момент не установлено, как и отправитель сообщений, однако указывается, что в ряде случаев автор подписывался якобы как сторонник победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, либо как его администрация.
Кэролайн Левитт, спикер президентской кампании Трампа, заявила изданию о непричастности команды к рассылке и назвала предположения об участии в ней "глупым и клеветническим обвинением".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.