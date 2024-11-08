https://ria.ru/20241108/spg-1982739214.html

Франция стала крупнейшим импортером российского СПГ в ЕС, считают аналитики

Франция стала крупнейшим импортером российского СПГ в ЕС, считают аналитики - РИА Новости, 08.11.2024

Франция стала крупнейшим импортером российского СПГ в ЕС, считают аналитики

Крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в ЕС в октябре стала Франция, которая ввезла российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 233... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:02

2024-11-08T18:02

2024-11-08T18:02

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в ЕС в октябре стала Франция, которая ввезла российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 233 миллиона евро, посчитали аналитики из центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA. "В октябре крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в ЕС стала Франция, которая ввезла российский СПГ на сумму 233 млн евро", - говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что в 2024 году объем импорта российского СПГ Францией значительно увеличится по сравнению с предыдущим годом. Как уточняется, с 5 декабря 2022 года (тогда были запрещены поставки нефти из России по морю в ЕС) по конец октября текущего года крупнейшим покупателем СПГ из России был ЕС, который приобрел 49% российского экспорта сжиженного газа, за ним следуют Китай (22%) и Япония (18%). Также в указанный период ЕС стал крупнейшим покупателем трубопроводного газа из России – приобрел 40% российского газа по трубам, за ним последовали Китай (29%) и Турция (25%). Самыми крупными покупателями нефтепродуктов из России стали Турция – приобрела 24% от общего объема российского экспорта нефтепродуктов, Китай (12%) и Бразилия (11%). Наконец, среди крупнейших покупателей нефти Китай – купил 47% всей экспортируемой Россией нефти, Индия (37%), ЕС (6%) и Турция (6%). Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20241030/ssha-1980981814.html

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экономика, россия, китай, франция, евросоюз, в мире