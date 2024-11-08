https://ria.ru/20241108/smirnov-1982562202.html
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области - РИА Новости, 08.11.2024
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:30
2024-11-08T01:30
2024-11-08T01:30
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области
Смирнов: опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области