https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html

Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ

Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024

Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ

Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе, сообщает пресс-служба регионального управления службы. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:41

2024-11-08T04:41

2024-11-08T09:13

мариуполь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

диверсанты

боеприпасы

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе, сообщает пресс-служба регионального управления службы. "В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлен вражеский схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя для последующего совершения диверсионно-террористических актов на территории республики", - говорится в сообщении. В УФСБ уточнили, что всего было изъято 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию. Обнаруженные боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на специализированном полигоне взрывотехниками международного противоминного центра Вооруженных сил России. Для установления причастных к заготовке схрона ФСБ проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

https://ria.ru/20241107/avdeevka-1982389940.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, диверсанты, боеприпасы