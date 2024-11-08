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Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ
Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ
Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе, сообщает пресс-служба регионального управления службы. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:41
2024-11-08T04:41
2024-11-08T09:13
мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
диверсанты
боеприпасы
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе, сообщает пресс-служба регионального управления службы. "В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлен вражеский схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя для последующего совершения диверсионно-террористических актов на территории республики", - говорится в сообщении. В УФСБ уточнили, что всего было изъято 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию. Обнаруженные боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на специализированном полигоне взрывотехниками международного противоминного центра Вооруженных сил России. Для установления причастных к заготовке схрона ФСБ проводятся дополнительные проверочные мероприятия.
https://ria.ru/20241107/avdeevka-1982389940.html
мариуполь
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мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, диверсанты, боеприпасы
Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, диверсанты, Боеприпасы
Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ
УФСБ России по ДНР выявлен схрон боеприпасов ВСУ в Мариуполе