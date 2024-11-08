https://ria.ru/20241108/siriya-1982559382.html

ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии - РИА Новости, 08.11.2024

ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

Пункт базирования боевиков уничтожен ударом Военно-космических сил (ВКС) РФ к северо-востоку населенного пункта Пальмира в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:46

2024-11-08T00:46

2024-11-08T00:46

безопасность

россия

пальмира

сирия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пункт базирования боевиков уничтожен ударом Военно-космических сил (ВКС) РФ к северо-востоку населенного пункта Пальмира в Сирии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Ударом ВКС России в районе северо-восточнее населенного пункта Пальмира провинции Хомс уничтожен пункт базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге.

россия

пальмира

сирия

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безопасность, россия, пальмира, сирия, воздушно-космические силы россии