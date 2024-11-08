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ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии - РИА Новости, 08.11.2024
ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии
Пункт базирования боевиков уничтожен ударом Военно-космических сил (ВКС) РФ к северо-востоку населенного пункта Пальмира в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:46
2024-11-08T00:46
2024-11-08T00:46
безопасность
россия
пальмира
сирия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пункт базирования боевиков уничтожен ударом Военно-космических сил (ВКС) РФ к северо-востоку населенного пункта Пальмира в Сирии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Ударом ВКС России в районе северо-восточнее населенного пункта Пальмира провинции Хомс уничтожен пункт базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге.
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безопасность, россия, пальмира, сирия, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Пальмира, Сирия, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили пункт базирования боевиков в районе Пальмиры