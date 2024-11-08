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В Подмосковье ввели в эксплуатацию 34 школы с начала года - РИА Новости, 08.11.2024
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Новости Подмосковья
 
19:25 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/shkoly-1982753441.html
В Подмосковье ввели в эксплуатацию 34 школы с начала года
В Подмосковье ввели в эксплуатацию 34 школы с начала года - РИА Новости, 08.11.2024
В Подмосковье ввели в эксплуатацию 34 школы с начала года
В Подмосковье было введено в эксплуатацию 34 школы с января по октябрь этого года; это стало рекордным показателем за последние девять лет, сообщает... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:25
2024-11-08T19:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Подмосковье было введено в эксплуатацию 34 школы с января по октябрь этого года; это стало рекордным показателем за последние девять лет, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Кроме того, планируется завершить до конца года строительство еще восьми школ. "За последние пять лет в нашем регионе построено более 170 школ — это порядка 130 тысяч мест. Мы стремимся сократить количество вторых смен и создать условия для развития талантов наших детей, открывая новые школы с современными классами и лабораториями", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что только в этом году школьники стали победителями трех международных олимпиад в составе сборных команд России. Также в регионе 783 стобалльных результата по ЕГЭ. За последние пять лет в Подмосковье построено более 170 школ на 129 тысяч мест. Новые объекты оснащены современным оборудованием и реализованы в соответствии с актуальными дизайнерскими концепциями. В регионе реализуется ряд программ, направленных на развитие образовательной инфраструктуры по национальному проекту "Образование".
https://ria.ru/20241108/podmoskove-1982751522.html
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московская область (подмосковье), россия, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Людмила Болатаева

В Подмосковье ввели в эксплуатацию 34 школы с начала года

© Фото : Правительство Московской областиВице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Правительство Московской области
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Подмосковье было введено в эксплуатацию 34 школы с января по октябрь этого года; это стало рекордным показателем за последние девять лет, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Кроме того, планируется завершить до конца года строительство еще восьми школ.
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Около 1,3 тысячи целевых договоров заключили с подмосковным медколледжем
Вчера, 19:12
"За последние пять лет в нашем регионе построено более 170 школ — это порядка 130 тысяч мест. Мы стремимся сократить количество вторых смен и создать условия для развития талантов наших детей, открывая новые школы с современными классами и лабораториями", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что только в этом году школьники стали победителями трех международных олимпиад в составе сборных команд России. Также в регионе 783 стобалльных результата по ЕГЭ.
За последние пять лет в Подмосковье построено более 170 школ на 129 тысяч мест. Новые объекты оснащены современным оборудованием и реализованы в соответствии с актуальными дизайнерскими концепциями.
В регионе реализуется ряд программ, направленных на развитие образовательной инфраструктуры по национальному проекту "Образование".
Медаль Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияЛюдмила Болатаева
 
 
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