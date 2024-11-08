https://ria.ru/20241108/shkoly-1982753441.html

В Подмосковье ввели в эксплуатацию 34 школы с начала года

В Подмосковье ввели в эксплуатацию 34 школы с начала года - РИА Новости, 08.11.2024

В Подмосковье ввели в эксплуатацию 34 школы с начала года

В Подмосковье было введено в эксплуатацию 34 школы с января по октябрь этого года; это стало рекордным показателем за последние девять лет, сообщает... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:25

2024-11-08T19:25

2024-11-08T19:25

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Подмосковье было введено в эксплуатацию 34 школы с января по октябрь этого года; это стало рекордным показателем за последние девять лет, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Кроме того, планируется завершить до конца года строительство еще восьми школ. "За последние пять лет в нашем регионе построено более 170 школ — это порядка 130 тысяч мест. Мы стремимся сократить количество вторых смен и создать условия для развития талантов наших детей, открывая новые школы с современными классами и лабораториями", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что только в этом году школьники стали победителями трех международных олимпиад в составе сборных команд России. Также в регионе 783 стобалльных результата по ЕГЭ. За последние пять лет в Подмосковье построено более 170 школ на 129 тысяч мест. Новые объекты оснащены современным оборудованием и реализованы в соответствии с актуальными дизайнерскими концепциями. В регионе реализуется ряд программ, направленных на развитие образовательной инфраструктуры по национальному проекту "Образование".

https://ria.ru/20241108/podmoskove-1982751522.html

https://ria.ru/20241108/vorobev-1982707270.html

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московская область (подмосковье), россия, людмила болатаева