https://ria.ru/20241108/serbija-1982751109.html
В Сербии пресекли контрабанду попугаев из Болгарии
В Сербии пресекли контрабанду попугаев из Болгарии - РИА Новости, 08.11.2024
В Сербии пресекли контрабанду попугаев из Болгарии
Таможенники Сербии на пункте пограничного перехода с Болгарией задержали контрабандную партию 380 живых попугаев, сообщило в пятницу Управление таможни Сербии. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:09
2024-11-08T19:09
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БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Таможенники Сербии на пункте пограничного перехода с Болгарией задержали контрабандную партию 380 живых попугаев, сообщило в пятницу Управление таможни Сербии. "Сотрудники таможни 7 ноября 2024 года на КПП Градина в сотрудничестве с полицией предотвратили попытку контрабанды 380 птиц, причем 88 особей относятся к защищенным видам. В ходе досмотра легкового автомобиля в багажнике обнаружено 18 клеток, полных птиц. В тесном пространстве находились 380 особей трех видов: розовощёкий неразлучник, нимфовый попугайчик и краснолобый прыгающий попугай", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что краснолобый прыгающий попугай - к этому виду относятся 88 обнаруженных в машине особей - водится в Новой Зеландии и находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Птицы срочно переданы зоопарку города Ягодина, водитель автомобиля задержан, дело передано в прокуратуру.
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сербия, болгария, новая зеландия, в мире
Сербия, Болгария, Новая Зеландия, В мире
В Сербии пресекли контрабанду попугаев из Болгарии
Таможенники Сербии пресекли контрабанду 380 попугаев на границе с Болгарией
БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Таможенники Сербии на пункте пограничного перехода с Болгарией задержали контрабандную партию 380 живых попугаев, сообщило в пятницу Управление таможни Сербии.
"Сотрудники таможни 7 ноября 2024 года на КПП Градина в сотрудничестве с полицией предотвратили попытку контрабанды 380 птиц, причем 88 особей относятся к защищенным видам. В ходе досмотра легкового автомобиля в багажнике обнаружено 18 клеток, полных птиц. В тесном пространстве находились 380 особей трех видов: розовощёкий неразлучник, нимфовый попугайчик и краснолобый прыгающий попугай", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что краснолобый прыгающий попугай - к этому виду относятся 88 обнаруженных в машине особей - водится в Новой Зеландии
и находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
Птицы срочно переданы зоопарку города Ягодина, водитель автомобиля задержан, дело передано в прокуратуру.