https://ria.ru/20241108/serbija-1982751109.html

В Сербии пресекли контрабанду попугаев из Болгарии

В Сербии пресекли контрабанду попугаев из Болгарии - РИА Новости, 08.11.2024

В Сербии пресекли контрабанду попугаев из Болгарии

Таможенники Сербии на пункте пограничного перехода с Болгарией задержали контрабандную партию 380 живых попугаев, сообщило в пятницу Управление таможни Сербии. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:09

2024-11-08T19:09

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БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Таможенники Сербии на пункте пограничного перехода с Болгарией задержали контрабандную партию 380 живых попугаев, сообщило в пятницу Управление таможни Сербии. "Сотрудники таможни 7 ноября 2024 года на КПП Градина в сотрудничестве с полицией предотвратили попытку контрабанды 380 птиц, причем 88 особей относятся к защищенным видам. В ходе досмотра легкового автомобиля в багажнике обнаружено 18 клеток, полных птиц. В тесном пространстве находились 380 особей трех видов: розовощёкий неразлучник, нимфовый попугайчик и краснолобый прыгающий попугай", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что краснолобый прыгающий попугай - к этому виду относятся 88 обнаруженных в машине особей - водится в Новой Зеландии и находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Птицы срочно переданы зоопарку города Ягодина, водитель автомобиля задержан, дело передано в прокуратуру.

https://ria.ru/20240919/zhenshen-1973556681.html

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